È stata una straordinaria sesta edizione della Mediofondo Mtb di Altamura sotto la regia della Orme Bike Extreme che ha avuto la partenza e l’arrivo presso il Centro Visite Lamalunga “L’Uomo di Altamura”. In 200 a pedalare sugli sterrati del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, un’ampia partecipazione tra escursionisti e bikers con bici a pedalata assistita e la terza prova stagionale dell’Iron Bike 2019 ha fatto registrare la prestazione sopra le righe di Girolamo Ceci (Cicli Sport 2000) che ha anticipato di una manciata di secondi i diretti avversari Francesco Favale (Carbonhubo Cmq) e Giacomo Scardigno (New Bike Andria) nella gara regina di 40 chilometri. Oltre a Ceci (under 23) e Scardigno (élite sport), primati di categoria per Gianfranco Bongermino (New Cycling Team) tra i master 2, Alessandro Fittipaldi (Ciclisport 2000) tra i master 4, Gaetano Soriano (Oroverde Bitonto) tra i master 5, Giuseppe D’Amico (Mtb San Pietro Salis Bike) tra gli juniores, Luigi Di Cosola (Team Eurobike) tra i master 1, Ermanno Laneve (New Cycling Team) tra i master 3, Pasquale Piemontese (20 Miglia Foggia) tra i master 6, Giuseppe Lazzazzera (Fausto Coppi Acquaviva) tra i master 7, Tommaso Barbaro (GSC Baser Matera) tra i master 8 e Simona Quarta (Mtb Club Martano) tra le donne master. Video a cura di Roberto Ferrante al

CHALLENGE XCO PUGLIA – Il Challenge XCO Puglia riparte dallo slancio evidenziato nella scorsa stagione: grazie alla sinergia tra la struttura tecnica regionale fuoristrada e le società sul territorio, si ripropone con un nuovo calendario di appuntamenti evidenziando l’energia nuova e positiva nel panorama regionale delle ruote grasse. Tra Corato (24 marzo), Cerano (25 aprile), Bisceglie (19 maggio), Noci (16 giugno, prova di campionato regionale) e Foggia (8 settembre) le cinque prove di cross country disegnate in giro per la regione e aperte alle categorie agonistiche ed amatoriali con un trofeo finale e un montepremi in denaro solo per gli agonisti.

© 2019, redazione. Tutti i diritti riservati