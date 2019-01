GROTTAGLIE – Sono già operativi sul territorio due pale meccaniche ed un bobcat per liberare le strade dalla neve oltre ai mezzi spargisale già in azione dalle ore 06.00 di questa mattina. Invitiamo nuovamente la cittadinanza a limitare l’uso dei veicoli; evitare il parcheggio selvaggio per non impedire il passaggio dei mezzi spargisale; non parcheggiare in prossimità di alberature per scongiurare danni in caso di possibili caduta di rami. I mezzi comunali sono già operativi come i mezzi delle ditte esterne già preallertati ieri mattina. Uscite di casa solo se necessario e prestate la massima attenzione percorrendo in macchina o a piedi la pubblica via.

Per sagnalazioni di disagi contattare il Comando di Polizia Municipale al numero 0995620224

AGGIORNAMENTO ORE 18.00 – L’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile richiede la massima cautela soprattutto per chi è alla guida dei veicoli. Le temperature in calo potrebbero causare la formazione di ghiaccio sulle strade determinando condizioni pericolose per la circolazione.

I mezzi ed il personale sono ancora al lavoro, soprattutto nelle zone rurali, già interessate dalla formazione di ghiaccio su strada. Si continuerà a lavorare sino a tarda notte per rendere le strade sicure.

Si invitano pertanto i cittadini a non utilizzare veicoli sprovvisti di catene o pneumatici termici.

L’amministrazione sta seguendo con attenzione l’evolversi della situazione meteorologica per mettere in campo ogni utile intervento a garantire la sicurezza dei cittadini.

