Una testimonianza che lascia senza parole. Che fa riflettere e fa intuire il vero significato di disperazione. Un video che racconta una realtà che ci tocca da vicino tutti i giorni: quella relativa al fenomeno dell’immigrazione.

In tempi recenti, abbiamo sentito sempre più parlare dei casi delle navi Diciotti e Acquarius. Udiamo dai tg sempre nuove proposte, in molti casi osteggiate, che il nostro governo propone per arginare il fenomeno dell’immigrazione.

Alessio Lasta, giornalista e inviato del programma di La7 “Piazzapulita”, nel suo reportage “Dreaming France – La rotta nella neve dei migranti sulle Alpi“, porta alla conoscenza di tutti una delle realtà più crude, e meno conosciute, legate a questo fenomeno, di chi sfida ogni giorno ripetutamente la morte, pur di approdare nel luogo desiderato, atteso dai suoi cari. Un servizio che lo incoronerà vincitore della decima edizione del Festival Giornalisti del Mediterraneo, recentemente tenutasi ad Otranto.

Alessio Lasta ha raccontato per Pugliapress la sua personale esperienza.

Pochi giorni fa lei ha vinto il concorso Giornalisti del Mediterraneo. Si aspettava questo riconoscimento?

” Che me lo aspettassi no, ma come tutti i concorsi a cui partecipi, lo speravo. È un concorso che negli anni è diventato importante per la Puglia, ma direi anche a livello internazionale, soprattutto per i temi del Mediterraneo, per la location che ha, Otranto porta d’Oriente, quindi ponte di comunicazione nel Mediterraneo: questo mare così importante nelle relazioni tra l’ Italia e i paesi africani e con i paesi del Medio Oriente, paesi che sono vitali in questo momento storico. Mi ha fatto molto piacere ricevere questo premio per tutti questi motivi e anche perché credo che sia uno dei premi giornalistici che davvero mette l’accento sul ruolo dell’inviato che va in determinati contesti, vede con i propri occhi e racconta. Vedere e raccontare, un binomio che, dico io, dovrebbe essere una pietra miliare per chi fa questo lavoro: vedere con i propri occhi, raccontare con le proprie parole e anche con le proprie emozioni. Io non credo ad un racconto privo di emotività, asettico, perché è impossibile non rimanere coinvolti da tragedie tipo quella che ho raccontato io. Questi premi sono importanti anche perché ci consentono di confrontarci con i colleghi su determinati temi, sul lavoro frenetico che facciamo, aprire dibattiti su problemi che riguardano la professione, il modo di raccontare e anche un focus sull’immigrazione che ci tocca in questo momento storico da vicino e tocca tutta l’ Europa, non solo l’ Italia che, sicuramente, ha un avamposto che si trova ad affrontare più direttamente questa situazione.”

Come è venuto a conoscenza di questa rotta dei migranti verso la Francia?

“Ne avevo avuto notizia guardando alcuni gruppi Facebook, dove c’erano delle segnalazioni, soprattutto in lingua francese, di queste nuove rotte, in Piemonte, nell’alta Val di Susa, da Bardonecchia: una specie di nuova rotta verso un sogno che era quello di raggiungere per motivi loro la Francia, perché molti di questi migranti vengono da paesi francofoni.”

Quindi ha scoperto questa rotta su Facebook….

“Ho visto che c’erano dei gruppi, come quello dell’associazione Tous migrants, che aiutano i migranti una volta che sono arrivati in territorio francese. Li rifocillano se sono in ipotermia, cercano di dare una mano, ovviamente non a vantaggio dell’immigrazione clandestina, ma nel momento in cui i migranti fanno queste rotte, di notte li aiutano con termos, coperte, generi alimentari di prima necessità. Leggendo, ho capito che c’era questa situazione. Poi ho trovato degli articoli su questo argomento su alcuni giornali, L’avvenire e La Stampa. Allora, mettendo insieme tutte queste informazioni ho chiamato in Francia, in Italia, ho iniziato a pianificare le cose e ho detto: ” Andiamo a vedere sul campo com’è la situazione” e così il 3 gennaio sono andato in Alta Val di Susa, a Bardonecchia. Avevo contattato anche Rainbow for Africa, una ong di medici e volontari che avevano ottenuto dalle Ferrovie dello Stato la possibilità di avere un presidio nella stazione di Bardonecchia, perché si erano accorti che iniziava ad arrivare con i treni, soprattutto di notte, un flusso continuo di migranti che da Torino salivano sul primo treno per Bardonecchia per tentare la scalata al Colle della Scala, un colle che mette in comunicazione l’ Italia con la Francia e, oltrepassando il quale, si arriva in territorio francese. Solo che trattasi di una scalata impervia, con la neve. Nei giorni in cui sono stato lì ci sono state delle nevicate pazzesche, bufere di neve. Nei giorni precedenti, la neve era caduta così copiosa da raggiungere quasi i due metri. Neanche il soccorso alpino si avventurava in quella situazione. Quindi, immaginiamo quelle persone che arrivano con i jeans, le scarpe da ginnastica, senza equipaggiamento, che vedevano per la prima volta in vita loro la neve, scalare quel percorso alpino. Immaginiamo che disperazione avessero dentro per tentare un’impresa del genere.”

Una situazione quindi davvero difficile per loro…

“Impossibile. Per quello che ho visto, solo la disperazione ti può spingere ad affrontare tutto questo. Solo l’idea che dall’altra parte c’è tuo fratello, tuo padre, tua madre che, magari, sono riusciti a passare il confine e vivono in Francia. I primi quattro ragazzi che ho incontrato lì la prima notte avevano tentato la scalata assolutamente non equipaggiati, con jeans e scarpe da ginnastica, non avevano neanche i guanti, con temperature polari, intorno ai meno dieci, di notte anche meno quindici, ed erano tornati indietro. Io li ho incontrati alle 23, mentre tornavano indietro delusi, afflitti per non essere riusciti nell’impresa ed avevano un principio di ipotermia ed assideramento, quindi situazioni veramente al limite. Il giorno dopo, abbiamo seguito questi ragazzi, che hanno voluto tentare di andare comunque in Francia con il treno. Nel reportage si vede che entrano nel treno diretto a Modane, che è la prima stazione dopo il confine italiano.e qui sale la polizia francese, la gendarmerie. Si erano nascosti dentro le toilettes. Ovviamente, appena siamo arrivati lì, è salita la polizia francese, la Gendarmerie, che ha perquisito il treno. I ragazzi si erano nascosti nelle toilettes, ma sono stati trovati e rispediti sul versante italiano. Quindi, sono ritornati a Bardonecchia e poi da lì credo che alcuni di loro abbiano desistito e siano tornati a Torino, da dove provenivano, per poi tentare in futuro altre mille volte di riuscire a passare il confine. Così, visto che il Passo della Scala era impraticabile per le condizioni atmosferiche e moltissimi migranti tornavano indietro, abbiamo tentato di vedere se c’era un’altra via. Quest’altra via è quella del Passo del Monginevro, che è meno impervia del Colle della Scala e che è costellato di boschi che corrono paralleli alle piste da sci e di fondo. Un contrasto forte tra i turisti che erano lì sulle piste per trascorrere i giorni di festa e le vite di queste persone che nella notte tentavano di oltrepassare il confine e raggiungere la Francia. Per cui, sono andato sul versante francese, al seguito di una di queste ronde notturne che organizzavano i volontari dell’associazione Tous migrants.

Quando eravamo nei boschi vicino alle piste, è giunta una telefonata a Pierre, che è il capo di questa spedizione, da parte di un uomo, che era già in Francia e che era già stato accolto in un rifugio di questa associazione che offre temporaneamente alloggio e rifugio ai migranti. Quest’uomo dice a Pierre che la moglie sta tentando di raggiungerlo in Francia con altre persone. Si è smarrita, non sa dove si trova, dice solo che si trova di fronte alle toilettes delle piste da sci al varco del Monginevro. Quindi ci siamo messi a cercare queste persone e le abbiamo trovate improvvisamente, dopo una mezz’ora di ricerca, intirizzite, con le scarpe da ginnastica. Erano due donne e tre ragazzi: una di queste in particolare, Rejoice, la ragazza di cui racconto nel reportage, improvvisamente si sente male. Non bastano le coperte termiche, non bastano i termos. Nello stesso tempo arriva la polizia che, ovviamente, frena i migranti e tenta a noi di impedire di fare le riprese. Di fronte a questa ragazza che stava malissimo non dà nessun aiuto e quindi sia io che i volontari di questa associazione facciamo quello che ci indica la polizia: carichiamo la ragazza in macchina, tra l’altro una macchina senza insegne della polizia e, nel frattempo, tutte le altre persone scappano, si dileguano e rimane solo questa povera ragazza, che verrà poi portata all’ospedale, lì nel versante francese del Monginevro e di cui perderò le tracce. Riuscirò poi a ritrovarla due giorni dopo in buona salute nel villaggio di Pierre a Briançon, questa città molto solidale dove l’associazione Tous Migrants ha il suo avamposto.”

Cosa le è rimasto particolarmente impresso in questo suo viaggio sulle orme dei migranti?

“Innanzitutto la disperazione,poi l’assoluta mancanza di equipaggiamento, l’impreparazione nell’affrontare la montagna. La montagna non si può affrontare impreparati, né tantomeno si può affrontare con quelle temperature. La solidarietà che si respirava tra loro, l’aiuto che ciascuno dava all’altro nei momenti di difficoltà, quando uno non ce la faceva, quando non si riusciva più ad andare avanti. Questa volontà di non fermarsi in Italia, di proseguire. La loro metà non è l’Italia, ma la Francia, il Belgio, paesi francofoni, almeno per quanto riguarda i migranti che ho incontrato io. I loro racconti sul passaggio nelle carceri libiche, racconti davvero impressionanti su come sono stati torturati, sulle botte che hanno preso. E poi mi sono chiesto che per affrontare tutto questo puoi essere solo ad un livello di disperazione interiore tale che quello che lasci, è talmente peggio di una montagna a meno 15, con due metri di neve, senza equipaggiamento, tanto da spingerti a tentare comunque l’impresa. Immaginiamoci cosa lasciavano per tentare quella scalata lì, una scalata che ti mette a rischio della vita. Un ragazzo mi ha detto:” Di là c’è mio fratello. Ho attraversato la Libia, il deserto, sono arrivato nelle carceri libiche e sono sopravvissuto, ho attraversato il Mediterraneo sui barconi,qui sono risalito verso nord. Ma lei pensa che mi potrebbero spaventare due metri di neve?”

Il presidente Macron ha più volte criticato la recente politica del governo italiano sulla questione migranti, ma dal suo servizio emerge che anche la Francia respinge i flussi migratori. Cosa ne pensa a questo proposito?

“Diciamo che la politica di Macron, per quanto riguarda l’immigrazione, è più severa di quella del suo predecessore. En Marche, il partito di Macron ha portato avanti per i migranti del presidio della frontiera di Bardonecchia, ma anche di Ventimiglia, una politica di grossa severità. Ora, come si esplica questa politica nei fatti concreti? Ai migranti non viene fornito, da parte della polizia, nessun tipo di aiuto anche se si trovano in grosse difficoltà di salute. Le politiche restrittive sono soprattutto anche nei riguardi delle associazioni che, nelle zone di confine, portano aiuto nei confronti di queste persone. Poi, certamente, nel caso più recente della nave Aquarius, quando la politica del nostro governo è stata perentoria nella chiusura dei porti, molti paesi avevano promesso di prendere questi migranti. La Francia credo avesse promesso di prenderne cinquanta ed è stato l’unico paese a mantenere la promessa. Da un certo punto di vista, è un po’ un atteggiamento cerchiobottista quello del governo Macron, ha un fronte interno di popolazione che non gradisce un’ immigrazione di questo tipo e, nello stesso tempo, si trova ad avere adesso una mancanza di interlocutori in Europa e ad avere uno scontro molto forte con il governo italiano che, cambiando politica sul tema dell’immigrazione, non è più così conciliante come in passato.”

