Sabato 3 febbraio a Lecce spettacolo teatrale sulla figura di Melina Mercouri

Con piacere diamo notizia di uno spettacolo teatrale all’insegna che si terrà a Lecce fra due settimane, sabato 3 febbraio, presso il teatro “Asfalto”, incentrato sulla figura artistica, intellettuale e civile di Melina Mercouri, a poco più di un mese dal trentennale della sua scomparsa.

Le memorie dell’ultima Dea greca: Melina Mercouri, attrice, cantante, attivista politica, Ministro della Cultura in Grecia (1981-1989) e “ambasciatrice” del Paese nel mondo.Ministro della Cultura in Grecia (1981-1989) e “ambasciatrice” del Paese nel mondo. Una giornalista la aiuta a ricostruire la sua biografia attraverso un viaggio tra i suoi ricordi, la famiglia, l’amore, il teatro, il cinema, fino al triste periodo del suo esilio legato all’avvento della dittatura dei Colonnelli, che si impose in Grecia dal ’67 al ‘74. Lei, una vera combattente, conosciuta e amata in tutto il mondo non aveva esitato a opporsi fermamente alla Giunta dei Colonelli, procurandosi non pochi nemici e scampando miracolosamente a un attentato. I ricordi si intrecciano con i brani musicali che l’hanno resa famosa, brani scritti da Mikis Theodorakis suo grande amico perseguitato e detenuto durante il periodo nero della dittatura ÈvViva la LIBERTÀ In scena: Anna DIMITRI – Anna GIAFFREDA Info e prevendita: 330.415329 – 338.2528279 Biglietteria Teatro Asfalto – 3382433222