I Carabinieri sequestrano 9 kg di merendine e arrestano un 26enne

Nel costante impegno per contrastare il narcotraffico nella provincia di Taranto, i militari del Comando Provinciale dell’Arma hanno portato a termine un’importante operazione antidroga, sequestrando 9 kg di sostanza stupefacente nascosta in un’apparentemente innocua confezione di merendine. Un giovane di 26 anni è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di droga.

L’operazione è stata condotta dalla Sezione Operativa della Compagnia di Taranto, che ha individuato un sospetto ventiseienne nel quartiere Paolo IV. La perquisizione accurata della sua abitazione ha rivelato una vera e propria centrale dello spaccio. Gli investigatori hanno scoperto dell’hashish, parte del quale veniva conservato a temperatura elevata tramite un riscaldatore elettrico. In altri angoli dell’appartamento, la droga era nascosta in confezioni di merendine, sigillate per mascherare la sua presenza in caso di controlli. Inoltre, è stato rinvenuto un notevole quantitativo di marijuana.

Il giovane di 26 anni, pur godendo della presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Successivamente è stato condotto presso la Casa Circondariale di Taranto su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Questa operazione sottolinea l’efficace lavoro delle forze dell’ordine nel contrastare il traffico di droga, svelando le tattiche ingegnose utilizzate dai trafficanti per nascondere le loro attività illegali. L’Arma dei Carabinieri continua a operare con determinazione per garantire la sicurezza della comunità e combattere il dilagante problema della droga sul territorio.