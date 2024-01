Giochi del Mediterraneo: Di Gregorio (PD) risponde a Melucci – Taranto chiede responsabilità, non favolette

La polemica sui Giochi del Mediterraneo infiamma il dibattito politico a Taranto, con il consigliere comunale e regionale Vincenzo Di Gregorio (PD) che risponde duramente al Sindaco Rinaldo Melucci.

In una dichiarazione senza mezzi termini, Di Gregorio critica l’approccio di Melucci alla gestione dei Giochi del Mediterraneo, definendolo un “finto salvatore della patria” e accusandolo di narrare “favolette” anziché affrontare le reali problematiche della città e della provincia di Taranto.

Il consigliere esordisce rammentando al Sindaco che, nonostante le giravolte politiche degli ultimi mesi, è lui il responsabile della situazione attuale. L’autorevolezza di Melucci è messa in discussione, con Di Gregorio che sottolinea come il Sindaco abbia lentamente abbandonato la città, concentrandosi ora su temi come i Giochi del Mediterraneo solo per guadagnare consenso.

La questione del derby politico Bari-Taranto è analizzata da Di Gregorio come un tentativo di distogliere l’attenzione dai fallimenti amministrativi del Sindaco. Taranto, sostiene il consigliere, versa in uno stato di abbandono con problemi di sporcizia, aumento delle tasse, mancanza di servizi, e Melucci, anziché affrontare queste questioni, cerca di coinvolgere la città in una rivalità con Bari.

Il consigliere del PD accusa Melucci di non aver gestito adeguatamente l’aspetto logistico e organizzativo dei Giochi, nonostante sollecitazioni da parte dei suoi stessi assessori. Di Gregorio sostiene che il Sindaco ha ignorato le responsabilità del Comitato di cui era Presidente, nonché le nomine da lui fatte.

La dichiarazione di Melucci riguardo alle presunte pressioni del Governo per spostare i Giochi altrove è definita da Di Gregorio come una mancanza di leadership. Il consigliere afferma che un Sindaco non deve piegarsi alle pressioni e deve difendere la dignità della propria città.

Il consigliere sottolinea anche il mancato coinvolgimento di tarantini nelle figure chiave legate ai Giochi, come il commissario e il direttore generale, e critica Melucci per stringere accordi con esponenti politici, come Fitto, che penalizzano Taranto e il Sud.

Infine, Di Gregorio chiude la dichiarazione ribadendo il suo impegno a difendere la dignità di Taranto e a chiedere una nuova amministrazione comunale stabile, capace di gestire sia la città che l’importante evento dei Giochi del Mediterraneo.