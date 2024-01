Vandalizzata la sede Uil a Bari: La ferma condanna e la determinazione della Uil Puglia

In una macabra scoperta questa mattina, le sedi del corso Alcide De Gasperi a Bari, appartenenti alla Uil regionale pugliese, sono state trovate vandalizzate e imbrattate da minacce e messaggi che inneggiavano al movimento no vax. Probabilmente i responsabili sono gli stessi che il 18 gennaio del 2023 fa avevano fatto la medesima cosa alla sede della CGIL di Bari, il Gruppo V_V riconducibili ai NO VAX. La denuncia arriva direttamente dalla Uil che, attraverso una nota ufficiale, condanna fermamente questo atto inqualificabile.

“Agli autori di questo gesto vergognoso rivolgiamo solo due messaggi chiari e inequivocabili”, afferma la nota. “Continueremo, con la massima determinazione, a seguire i princìpi democratici e della nostra Costituzione, nel rispetto delle regole del vivere civile, della scienza e delle istituzioni.”

La Uil Puglia sottolinea che non sarà certo il vandalismo, le minacce o il deturpamento delle sedi a fermare un’azione che da oltre 70 anni tutela le lavoratrici e i lavoratori, le pensionate e i pensionati pugliesi.

“Non ci facciamo intimorire”, afferma con fermezza la nota. “Ecco perché abbiamo già intrapreso le azioni necessarie per sporgere denuncia alle autorità competenti. Nel frattempo, rimetteremo a nuovo, ogni qualvolta sarà necessario, le nostre sedi. La casa dei lavoratori, dei pensionati e delle persone della Puglia merita rispetto.”

Questo vile atto, definito “inqualificabile” dalla Uil, non fermerà l’impegno e la dedizione della Uil Puglia nel difendere i diritti e i principi fondamentali che costituiscono la base della società democratica. La Uil condanna ogni forma di violenza e ribadisce il proprio impegno a favore della libertà di pensiero e dell’azione democratica, respingendo ogni tentativo di intimidazione.

La Uil Puglia conclude affermando che atti come questi non hanno nulla a che fare con il dialogo e il confronto civile, ma rappresentano un attacco diretto a valori fondamentali che vanno al di là delle differenze di opinione. La lotta contro il vandalismo e l’intolleranza continua, e la Uil Puglia si impegna a difendere con forza i principi democratici e il rispetto reciproco.

Per la UIL Taranto:

“Le azioni di oggi nulla hanno a che fare con la libertà di pensiero e dissenso. Sono violenza, intimidazione e minaccia in prosieguo a quelle giá perpetrate mesi addietro ad altre sedi sindacali, scuole e sedi istituzionali. Chi ha compiuto e compie questi atti ignobili non conosce i nobili principi di giustizia e democrazia. Sono al momento senza volto, senza nome, i soli a violentare simboli che rappresentano diritti e tutela. In un Paese democratico e libero, queste azioni mirano ad imporre il proprio pensiero senza rispettare quello altrui. Un comportamento questo che condanniamo fermamente”.