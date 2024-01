Sequestro oloturie a Bari: intervento decisivo della Guardia di Finanza

Sequestro Oloturie a Bari – La Guardia di Finanza di Bari ha effettuato un importante intervento a Torre a Mare, dove sono stati sequestrati 286 kg di oloturie, conosciute anche come cetrioli di mare, nascosti in un’autovettura. Questa operazione rappresenta un significativo colpo al traffico illecito di queste specie marine, spesso vittime di commercio illegale.

Le oloturie, essenziali per la salute degli ecosistemi marini, sono ricercate per le loro presunte proprietà benefiche e vendute a prezzi elevati sul mercato estero, raggiungendo valori fino a 700 euro per chilogrammo. Il sequestro a Bari dimostra l’impegno delle autorità nel contrastare questo traffico nocivo.

Le oloturie giocano un ruolo vitale nell’ecosistema marino. La loro attività di filtrazione aiuta a mantenere puliti i fondali marini, essendo cruciali per la biodiversità e la salute degli habitat sottomarini. Il sequestro di oloturie a Bari mette in luce non solo un’azione contro il traffico illegale, ma anche la protezione di un elemento chiave dell’ecosistema marino.

L’operazione a Torre a Mare ha portato al sequestro di attrezzature per la lavorazione di queste specie, oltre all’autoveicolo usato per il trasporto. Il conducente è stato segnalato all’Autorità giudiziaria, e sono previsti ulteriori approfondimenti di natura fiscale. Questo sequestro di oloturie a Bari evidenzia la serietà delle autorità nel perseguire il traffico illegale di specie marine.

Questo episodio rafforza l’importanza della salvaguardia del patrimonio marino. Proteggere specie come le oloturie significa preservare l’equilibrio degli ecosistemi marini e contrastare attività illegali che minacciano la biodiversità.

Il sequestro di oloturie a Bari da parte della Guardia di Finanza è un passo importante nella lotta contro il commercio illegale di specie marine. Queste azioni contribuiscono a proteggere non solo le specie a rischio, ma anche gli ecosistemi marini nel loro complesso.