Foggia: Inducevano un uomo con disturbi psichici a sposare una donna marocchina – Una vicenda preoccupante si è verificata a Foggia, dove un uomo di 59 anni, affetto da disturbi psichiatrici, è stato indotto a contrarre matrimonio con una donna marocchina. Questo caso, ora al centro di un’indagine giudiziaria, raccoglie attorno a sé questioni di circonvenzione di incapace e di abuso.

La vittima, in cura in un centro di riabilitazione psichiatrica, è stata coinvolta in unioni matrimoniali organizzate da un amico-badante. Mentre il primo matrimonio si è concluso prematuramente, nel secondo emerge un’ombra di sfruttamento economico: la nuova moglie prelevava la pensione di invalidità del marito.

Questi dettagli, portati all’attenzione delle autorità dalla famiglia dell’uomo e dal loro avvocato Umberto Bulso, hanno scatenato un’indagine da parte della Procura di Foggia.

L’induzione al matrimonio di una donna marocchina a Foggia solleva interrogativi non solo legali, ma anche etici. La manipolazione di una persona vulnerabile per fini economici rappresenta un grave abuso e pone l’accento sulla necessità di proteggere i diritti delle persone con disabilità.

Con l’evolversi delle indagini, il caso del matrimonio indotto a Foggia continua a suscitare attenzione e preoccupazione nella comunità, evidenziando l’importanza di una maggiore tutela legale e sociale per gli individui più vulnerabili.