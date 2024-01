Superbonus e frode a Barletta: arresti nell’operazione cassetto distratto

Operazione Cassetto Distratto si rivela un duro colpo per la criminalità economica a Barletta. Recentemente, le forze dell’ordine hanno messo a segno un’importante operazione che ha portato all’arresto del titolare di un supermercato e all’emissione di provvedimenti restrittivi per altre due persone, nell’ambito di un’indagine per frode e reati finanziari legati al Superbonus.

L’operazione, condotta dai militari della guardia di finanza sotto la guida del colonnello Pierluca Cassano, ha visto l’arresto di un noto imprenditore del settore della grande distribuzione. Gli indagati, compresi due uomini e una donna, sono sospettati di aver compensato crediti di imposta fittizi, derivanti da lavori edili mai effettuati, riducendo così illegalmente le tasse dovute allo stato.

La procura di Trani, che coordina le indagini, ha anche disposto il sequestro di beni mobili e immobili per un valore superiore ai sei milioni di euro. Questa azione rappresenta un seguito a un precedente provvedimento di sequestro di oltre 72 milioni di euro, legato a truffe aggravate ai danni dello Stato.

Questa operazione mette in luce la crescente necessità di misure antifrode più efficaci nel settore delle ristrutturazioni e dei bonus fiscali. L’Operazione simboleggia un importante passo avanti nella lotta contro la criminalità economica, sottolineando l’impegno delle forze dell’ordine e delle autorità fiscali nel proteggere l’integrità dei programmi di incentivazione statali.

L’Operazione ha rivelato una complessa rete di frode legata al Superbonus, evidenziando l’importanza di un controllo più rigoroso sulle pratiche imprenditoriali nel settore. Le indagini in corso potrebbero portare a ulteriori sviluppi, mentre le autorità continuano a lavorare per garantire che tali incentivi siano utilizzati in modo legittimo e trasparente.