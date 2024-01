On. Iaia (FdI): bene il Governo su ex ILVA

L’on. Dario Iaia di Fratelli d’Italia

Di seguito riportiamo le dichiarazioni dell’on. Dario Iaia a seguito dell’incontro tenutosi quest’oggi a Roma

Si chiude con una larga e trasversale soddisfazione l’incontro odierno tra il Governo e le parti sindacali riunite a Roma per discutere sulle sorti dell’Ex Ilva. L’impegno del Governo è quello di limitare al minimo il periodo di amministrazione straordinaria salvaguardando la continuità produttiva, tutelando l’occupazione e garantendo la sicurezza dei lavoratori.

Il Governo è impegnato nella ricerca di nuovi investitori e si impegna a garantire la continuità con l’erogazione di un prestito ponte di 320 milioni di Euro.

Per il Governo italiano il siderurgico Tarantino è strategico così come è strategico il tessuto economico del territorio che sarà ascoltato già nelle prossime ore e non verrà assolutamente abbandonato al proprio destino.