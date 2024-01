Dramma familiare: 10 anni di maltrattamenti. I carabinieri la liberano

Un dramma familiare che si trascinava da oltre un decennio è giunto alla luce, quando i Carabinieri della Stazione di Palagianello hanno arrestato in flagranza di reato un uomo del luogo, accusato di maltrattamenti nei confronti della moglie.

L’uomo, presunto responsabile di una serie di condotte vessatorie e violente che si sarebbero protratte per dieci anni, è stato arrestato dopo l’ultimo episodio culminato in lesioni personali alla moglie. La vittima, che non aveva mai denunciato in precedenza le violenze subite, ha finalmente sporto denuncia, permettendo alle forze dell’ordine di intervenire.

I Carabinieri hanno perquisito l’abitazione dell’uomo, rinvenendo e sequestrando armi da taglio detenute illegalmente. La situazione, gravissima e segnata da minacce, ingiurie, percosse e lesioni personali, ha portato all’arresto del presunto maltrattatore.

Fatta salva la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva, l’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Taranto su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Questo intervento delle forze dell’ordine non solo ha portato giustizia per la vittima, ma sottolinea l’importanza di denunciare e contrastare la violenza domestica per garantire la sicurezza delle persone vulnerabili.