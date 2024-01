La tuta bionica progettata in Puglia parte nello spazio

Una tuta bionica innovativa progettata in Puglia da REA Space verrà indossata nella capsula Crew Dragon di SpaceX

Una tuta bionica innovativa progettata per combattere la perdita muscolare e scheletrica degli astronauti durante le missioni spaziali, progettata in Puglia dalla Start Up REA Space con sede a Fasano(BR) e supportata dai fondi regionali Tecno Nidi.

Rinviato a stasera il lancio della capsula Crew Dragon di SpaceX l’azienda aereospaziale fondata da Elon Musk. In collaborazione Aeronautica Militare e Agenzia Spaziale Italiana, a bordo l’equipaggio guidato dall’astronauta italiano Walter Villadei, Colonnello dell’Aeronautica Militare. Testeranno la tuta EMSI (Electrical Muscle Simulation) durante la missione spaziale Ax-3 dell’azienda statunitense Axion Space che partirà da Cape Canaveral alla volta della International Space Station.

Flavio Augusto Gentile co-fondatore e ceo di REA Space :

“Sono estremamente orgoglioso di quello che stiamo facendo. Il momento positivo di REA si incastra perfettamente con quello molto florido per tutto l’aerospace pugliese. È un privilegio poter raggiungere degli obiettivi così prestigiosi facendolo nella propria terra. Tutto ha dell’incredibile, ma proprio per questo lo abbiamo fatto”. “Il supporto della Regione Puglia attraverso la misura Tecno Nidi( ha proseguito Gentile) ci ha permesso di portare avanti la ricerca e lo sviluppo sia di impresa che di prodotto. La visibilità che abbiamo ottenuto nelle fiere internazionali cui abbiamo preso parte, inoltre, ci ha permesso di farci conoscere dalle aziende del settore e creare networking. Molte altre piccole realtà porrebbero avvalersi delle misure regionali per far crescere la loro idea iniziale e avviarsi verso il successo”.