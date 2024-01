Tennistavolo: al via il girone di ritorno.

Esaurita la lunga pausa natalizia, sabato 20 e domenica 21 gennaio prossimi l’agonismo a squadre con il brand FITET riaccendera’ i motori, sia a livello nazionale che regionale. Nel prossimo week -end tornera’ in campo anche la Polisportiva Dilettantistica ACSI VIRTUS Barletta 1981, al suo quarantatreesimo anno di ininterrotta attivita’ agonistica (tanto nazionale quanto regionale) con ben tre compagini impegnate in tre Campionati a Squadre di differente livello (C Master, D1 e D2. Nel Campionato Regionale Maschile di Serie D1, la formazione barlettana (attualmente seconda in classifica) disputera’ il return match, tra le mura amiche, contro l’ostica UDAS Cerignola.Il confronto si preannuncia avvincente, rigorosamente combattuto e dall’esito impronosticabile.L’obiettivo del team barlettano in questa serie rimane quello di una permanenza senza patemi.Le armi di questa compagine sono quelle che il sodalizio barlettano sfodera dal suo primo anno di attivita’ agonistica: umilta’, determinazione, consapevolezza dei propri mezzi ed assoluto rispetto di qualsivoglia contendente.In Serie D2 la prima giornata di ritorno propone il big match tra le prime due forze di questo Campionato Regionale a Squadre: L’ACSI Virtus Barletta 1981 “B” ( seconda in graduatoria) sara’ opposta alla capolista Apricena (Fg). Il team ospitante, trascinato dall’esperienza del veterano Sebastiano Lomuscio e dalla freschezza atletica del promettente Giuseppe Dipace, lottera’ con le unghie e con i denti nel tentativo, tutt’altro che agevole, di fermare la marcia trionfale dei valenti avversari. Di fondamentale importanza potra’ essere il contributo agonistico offerto nel corso del match da Savino Dipace, terzo alfiere della compagine barlettana con un rendimento finora altalenante. Un piazzamento di prestigio che possa aprire le le porte ad un repechage nella serie superiore: questo l’intento agonistico della formazione barlettana di Serie D2.

Cosimo Sguera