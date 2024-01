Minacciano di pubblicare foto su siti porno, arresti per estorsione Una 24enne di nazionalità georgiana, un uomo della provincia di Bari e un minorenne sono stati arrestati in flagranza per il reato di estorsione, in quanto avrebbero minacciato e chiesto ad un 30enne della provincia di Bari, di pubblicare su siti porno foto sue se non avesse continuato a pagare la somma di 800euro oltre 2000euro già ricevuti tra ricariche di carte e buoni acquisto.

Gli autori della tentata estorsione sono stati identificati e denunciati dagli agenti della Polizia di Stato di Bari.

Dopo le pressanti richieste estorsive l’uomo ha denunciato l’accaduto ai poliziotti.

Gli agenti della Questura di Bari, negli ultimi giorni, hanno intensificato i controlli su tutto il territorio e si sono concentrati nel quartiere Libertà di Bari, dove era stato dato appuntamento alla vittima.

Sono state compiute anche diverse attività investigative.

La 24enne e il 18enne sono finiti in carcere, il minore è stato affidato ai genitori.