Finta malata per un passaggio fino a Foggia: chiama l’ambulanza e fugge dall’ospedale

Un episodio singolare ha turbato la routine notturna di Carapelle: una donna, agendo da “finta malata”, ha trasformato un’ambulanza in un mezzo di trasporto personale, solo per poi dileguarsi all’arrivo in ospedale.

La storia inizia con una chiamata d’emergenza al 118. La donna, fingendo un malore, ha convinto i soccorritori della necessità di un intervento immediato. Nascondeva, però, un piano inusuale: ottenere un passaggio gratuito fino al Policlinico Riuniti di Foggia.

Giunta davanti al pronto soccorso, la verità si rivela: non c’era alcun malore. La donna, con un cambio di scena rapido, scende dall’ambulanza e si allontana velocemente, lasciando dietro di sé stupore e domande.

Questo curioso evento non solo ha creato confusione ma ha anche sollevato questioni critiche sull’uso appropriato dei servizi di emergenza. La donna ora affronta accuse di interruzione di pubblico servizio.

La vicenda diventa un monito sull’importanza di preservare i servizi d’emergenza per chi ne ha veramente bisogno. Il rispetto di queste risorse vitali è un dovere di ogni cittadino.