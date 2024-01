Consiglieri regionali uniti per la SS 172: sopralluogo di Pentassuglia (PD) e Perrini (FdI)

I consiglieri regionali Donato Pentassuglia del Partito Democratico (PD) e Renato Perrini di Fratelli d’Italia (FdI) hanno espresso la loro unità e impegno congiunto per il completamento dei lavori sulla SS 172, nota come la “Strada dei Trulli”. In una dichiarazione congiunta rilasciata a margine di un sopralluogo sul cantiere, i due rappresentanti politici hanno sottolineato l’importanza di questa arteria per il territorio e la necessità di garantire turismo, sviluppo economico e sicurezza stradale.

“Insieme sul cantiere ‘eterno’ della Statale 172, la cosiddetta strada dei Trulli, perché il completamento di un’arteria essenziale per il nostro territorio non è una battaglia di sinistra o destra, ma di chiunque abbia a cuore il turismo, lo sviluppo economico, ma soprattutto la sicurezza stradale dei propri cittadini”, hanno affermato i consiglieri.

Il sopralluogo è stato motivato dalla necessità di verificare se i lavori procedono secondo il cronoprogramma, come annunciato dall’assessore ai Trasporti Anita Maurodinoia dopo l’approvazione della perizia di variante. Quest’ultima, attesa da un anno, è stata notificata all’impresa solo a novembre scorso, causando ritardi che influiscono sulla consegna dei lavori prevista per fine agosto.

I consiglieri hanno evidenziato le possibili ripercussioni sulla circolazione stradale e sulle vacanze estive nella Valle d’Itria a causa dei cantieri in corso durante quel periodo. Tuttavia, hanno notato con favore un aumento delle unità lavorative sul cantiere rispetto ai mesi precedenti.

“Ho constatato che nel cantiere vi erano più di 20 persone al lavoro e questo ci ha rincuorato, visto che nei mesi passati le unità lavorative si potevano contare sulle dita di una mano”, hanno dichiarato i consiglieri. Hanno annunciato l’intenzione di continuare a svolgere sopralluoghi quindicinali per monitorare il rispetto del cronoprogramma.

“La celerità con cui si sta procedendo ci induce a ritenere che finalmente, è il caso di dire, si sia intrapresa la strada giusta”, hanno concluso Pentassuglia e Perrini, esprimendo fiducia nel progresso dei lavori e nell’importanza di garantire una strada sicura e funzionale per la Valle d’Itria.