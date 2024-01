Piazzale Bestat di Taranto, dal fiore all’occhiello all’abbandono totale

Siamo nel cuore di Taranto, nella triste realtà della Piazzale Bestat, un tempo considerato il fiore all’occhiello di Taranto. Purtroppo, ciò che colpisce oggi è l’incredibile stato di degrado e abbandono in cui versa questa zona sorta negli anno ’70, ma oggi simbolo di un passato glorioso ridotto ora a uno scenario desolato.

Il PugliaPress, con il suo redattore capo Antonello Corigliano, si era già interessato alla zona qualche tempo fa con un servizio fatto con l’inviato di Striscia la Notizia, Punuccio.

Ciò che un tempo era un luogo di accesso ai box e garage, oggi è sommerso da una marea di spazzatura e rifiuti ( foto a fine articolo) di ogni genere. Suppellettili abbandonati senza scrupoli si mescolano a materiali di risulta, creando un panorama che urta la sensibilità di chiunque passi di qui. La storia di questo luogo, che negli anni ’90 vantava di essere un’eccellenza cittadina, sembra essersi dissolta nell’indifferenza e nel degrado.

L’amministrazione di Taranto, che un tempo si vantava di preservare il patrimonio della città, sembra aver voltato le spalle a questa zona, lasciando che il Piazzale Bestat marcisse nell’abbandono. L’assenza di interventi tempestivi e la mancanza di una cura costante da parte delle autorità locali sono evidenti, gettando un’ombra sulla credibilità e l’impegno dell’amministrazione nei confronti della bellezza e del benessere della nostra comunità.



Tuttavia, non possiamo ignorare il ruolo cruciale che gioca anche la responsabilità dei cittadini in questo contesto. Il comportamento incivile di chi, invece di tutelare e rispettare il proprio territorio, decide di abbandonare rifiuti in modo irresponsabile, contribuisce in modo significativo al deterioramento dell’ambiente urbano. È fondamentale che ogni cittadino si assuma la responsabilità di mantenere pulita la propria città e di agire in modo sostenibile per il bene comune.

Il Piazzale Bestat, una volta gioiello della nostra città, deve tornare a brillare con la sua antica gloria. È urgente che l’amministrazione si attivi per ripristinare la bellezza di questo luogo e rafforzare le politiche di gestione dei rifiuti. Allo stesso tempo, è imperativo sensibilizzare i cittadini sulla loro responsabilità nel preservare e valorizzare il patrimonio urbano.