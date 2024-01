TARANTO | Assemblea pubblica per chiedere verità e giustizia sul futuro dell’ex ILVA

Martedì 16 gennaio, 26 tra comitati e associazioni, si sono dati appuntamento alle 17:30 in Piazza Maria Immacolata per discutere del futuro della stabilimento siderurgico più grande d’Europa.

Associazioni, comitati, gruppi e rappresentanti dei lavoratori metalmeccanici, in rappresentanza dei cittadini tarantini, hanno convocato un’assemblea pubblica, aperta a tutti, per chiedere verità e giustizia.

Negli ultimi tempi il dibattito sul futuro dello stabilimento ex Ilva di Taranto si è spostato esclusivamente sulla volontà di salvare la produzione, dimenticando le necessità di tutela del territorio e della salute di chi ci vive e di tutti i lavoratori che lavorano su impianti ancora oggi sotto sequestro dalla magistratura.

Ad esprimersi in merito sono politici, sindacalisti, industriali, i cui interessi non sono quelli della città. L’assemblea vuole riportare al centro del dibattito il cittadino ed il territorio, partendo proprio dalle loro richieste e necessità.

Occorre chiedere al Governo risorse per provvedimenti urgenti ed immediati al fine di bonificare il territorio per tutelare salute e benessere e avviare una economia alternativa che crei da subito sviluppo sostenibile e nuova occupazione per i giovani e per chi perde il lavoro.

Tutti i cittadini e lavoratori sono invitati a partecipare.

Di seguito l’elenco dei soggetti aderenti all’iniziativa: Comitato per il Parco Regionale del Mar Piccolo, Associazione genitori tarantini, Comitato per la Qualità della Vita, Comitato Donne e futuro per Taranto libera, Comitato Quartiere Tamburi, Anta Associazione Nazionale per la Tutela dell’Ambiente, Comitato TarantoLider, Associazione Apulia International, Cooperativa Mitilicoltori Tarantini, Associazione Contaminazioni, Sindacato di classe LMO (Lavoratori Metalmeccanici Organizzati), Associazione culturale Gruppo Taranto, SOS Cittadino.it, Associazione Itaca, Gruppo Anche questa è Taranto, Associazione Le Stelle di Lorenzo, Gruppo Taranto Fuori dal Web, Associazione LiberiAmo Taranto, Associazione Lovely Taranto, Associazione Nobilissima Taranto, Associazione NOI, Peacelink, Associazione SiAmo Taranto, associazione Progentes, Comitato 16 Novembre, Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti – ets.