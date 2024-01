Bari, emergenza sicurezza: atto vandalico in Piazza Moro

Un recente episodio di vandalismo ha scosso il cuore di Bari, precisamente in Piazza Moro. Un uomo, visibilmente alterato, ha lanciato un sasso contro un’auto parcheggiata. Il video dell’incidente, girato da un cittadino e diffuso dall’associazione Sos Città, solleva una preoccupazione crescente per la sicurezza nella città. “Bari, emergenza sicurezza”, è il grido che si leva dalla comunità.

Il filmato mostra un individuo che, dopo aver rovistato in un cestino, si impossessa di un grosso sasso e lo lancia contro un veicolo. Questa scena di ordinaria follia accade in un luogo nevralgico di Bari, tra la stazione ferroviaria, il capolinea Amtab e via Sparano. La domanda sorge spontanea: che cosa succederebbe se l’aggressione fosse stata diretta contro una persona?

L’associazione Sos Città sottolinea l’urgenza di una maggiore sorveglianza, soprattutto in aree considerate sensibili. “Bari, emergenza sicurezza” non è solo un titolo, ma una realtà che richiede azioni immediate. Cittadini e associazioni si interrogano: chi compenserà i danni subiti dal proprietario dell’auto colpita?

In risposta a questo atto di vandalismo, si solleva un appello per un rafforzamento dei presidi di sicurezza. “Bari, emergenza sicurezza” deve tradursi in fatti concreti. La sicurezza dei cittadini deve essere la priorità.

Questo episodio non è un caso isolato, ma sottolinea una problematica più ampia. La sicurezza urbana a Bari necessita di una risposta forte e coordinata. La comunità chiede che si passi dalle parole ai fatti, per garantire un ambiente sicuro e sereno a tutti i cittadini.