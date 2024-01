Vigilanza ambientale rafforzata: il sindaco Melucci elogia l’azione di contrasto all’abbandono dei rifiuti della Polizia Locale e degli Ausiliari Ecologici

«Prosegue con incisività l’attività preventiva della Polizia Locale attraverso la propria Squadra di Polizia Ambientale e degli Ausiliari Ecologici di Kyma Ambiente, finalizzata a reprimere sanzionando coloro i quali abbandonano di ingombranti sul territorio comunale ed anche quelli che conferiscono fuori orario i rifiuti solidi negli appositi cassonetti ovvero all’esterno di essi in violazione alle specifiche Ordinanze sindacali che stabiliscono modalità ed orari ai quali attenersi».

Questo è stato il primo commento del Sindaco Rinaldo Melucci dopo la lettura del Report trasmessogli dal Comando di Polizia Locale relativamente al bimestre novembre/dicembre 2023 e del semestre giugno/dicembre 2023.

Il Report complessivo – relativo al semestre che va dal 5 giugno 2023 al 31 dicembre 2023 – evidenzia che, in disparte alle violazioni rilevate con le video-trappole installate in diversi punti del territorio comunale, i Verbali Amministrativi elevati nel momento stesso in cui veniva commessa la violazione, ossia “colti sul fatto” dal personale preposto (vigili urbani e dagli Ausiliari Ecologici di Kyma Ambiente) sono stati ben 776.

Il Sindaco ha poi commentato conclusivamente sostenendo che: «Occorre dunque ringraziare gli operatori addetti a questo servizio e perseverare su questa strada per contrastare questi incivili comportamenti di quanti riottosamente persistono in queste azioni che sono la tangibile dimostrazione di come non sia amata la propria città, nonostante la gratuità del servizio “a chiamata” del prelievo a domicilio degli oggetti ingombranti da parte di Kyma Ambiente. confidiamo però, che quanto prima ed un non tanto lontano dopo, questi inurbani comportamenti possano cessare del tutto».