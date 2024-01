Investe un uomo anziano e si dà alla fuga

La Polizia di Stato ha denunciato un giovane di 25 anni, residente nella provincia jonica, ritenuto responsabile di lesioni personali ed omissione di soccorso in seguito all’investimento di un anziano pedone avvenuto alcuni giorni fa nel centro cittadino del Comune messapico.

L’incidente ha coinvolto un anziano signore di 78 anni, che ha riportato fratture sia agli arti superiori che inferiori in seguito all’urto con un’auto. La vittima ha raccontato agli agenti del Commissariato di Manduria che stava risalendo a bordo della sua auto quando è stato investito da un’Audi di colore scuro, la cui guida, un giovane, avrebbe prima rallentato per poi ripartire a gran velocità, ignorando completamente il danno causato.

Grazie all’intervento tempestivo della polizia e alla raccolta di testimonianze, unita all’analisi approfondita delle immagini dei sistemi di videosorveglianza nelle vicinanze, gli investigatori hanno identificato l’auto coinvolta e risalito alla presunta identità del suo proprietario.

Il giovane, residente in un paese limitrofo e già noto alle autorità per precedenti reati legati alla guida in stato di ebbrezza alcolica, è stato raggiunto presso il suo domicilio. Di fronte alle prove schiaccianti raccolte dalla polizia, il giovane non ha potuto negare le sue responsabilità nell’investimento e nella fuga successiva.

In seguito all’ammissione di colpevolezza, la patente del giovane è stata ritirata, e la documentazione sarà inviata all’Autorità competente per l’irrogazione di una sospensione della patente che potrebbe variare da 18 a 60 mesi. Il caso rimane aperto per ulteriori sviluppi e per garantire giustizia all’anziano ferito.