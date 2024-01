Ospedale San Cataldo di Taranto: Di Gregorio (PD) conferma i tempi, in arrivo 35 milioni per il Polo Didattico

La I Commissione regionale Bilancio ha dedicato la sessione odierna all’analisi dei progressi nella costruzione dell’Ospedale San Cataldo di Taranto e al progetto del nuovo Polo Didattico. Il consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio, esponente del Partito Democratico (PD), ha rilasciato una dichiarazione stampa riassuntiva dell’incontro.

Durante l’audizione, i dirigenti dell’Azienda Sanitaria Locale (Asl) di Taranto hanno confermato le tempistiche precedentemente comunicate a dicembre 2023. Il completamento dei lavori per il nuovo ospedale è previsto entro il 30 giugno 2024, mentre la chiusura delle gare per arredi e attrezzature è programmata per luglio 2025.

Attualmente, l’89% dei lavori edili è stato completato, con 40 stati avanzamento lavori (sal) già liquidati. Sul cantiere operano circa 280 addetti e 35 tecnici, evidenziando un impegno significativo nell’attuazione del progetto. Otto procedure di gara sono state avviate, di cui cinque sono già state aggiudicate. Tre di queste sono in fase esecutiva, con gli ordini effettuati, mentre le restanti due sono ancora in fase di verifica.

In parallelo, l’Asl di Taranto ha presentato alla I Commissione Bilancio una relazione dettagliata sul progetto del Polo Didattico nell’area circostante il nuovo ospedale San Cataldo. Tale struttura, dal valore di circa 35 milioni di euro, richiederà l’individuazione di adeguati canali di finanziamento per la sua realizzazione.

Il consigliere Di Gregorio ha sottolineato l’importanza di questo progetto per la comunità tarantina e per l’intera provincia ionica. Ha confermato che nei prossimi giorni si intensificherà l’attività di monitoraggio sul cantiere del nuovo ospedale, considerato un’opera di vitale importanza per le esigenze della città di Taranto e dei suoi abitanti.

Il Polo Didattico rappresenta, invece, un tassello strategico per lo sviluppo dell’area, contribuendo alla formazione e all’elevazione delle competenze nel settore sanitario. Con l’arrivo di 35 milioni di euro, si spera di avviare presto questo ambizioso progetto, migliorando ulteriormente il sistema sanitario locale.

Il Partito Democratico, attraverso il suo rappresentante Di Gregorio, si è dichiarato soddisfatto dei progressi finora compiuti e ha auspicato un continuo impegno da parte di tutte le parti coinvolte per rispettare le tempistiche stabilite e garantire la piena operatività dell’Ospedale San Cataldo e del Polo Didattico.