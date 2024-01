ARPAL potenzia l’accesso al lavoro a Taranto: nuova iniziativa con il report settimanale su LAVORO X TE

L’Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro (ARPAL) annuncia il potenziamento dei servizi di incrocio domanda-offerta di lavoro nei territori, avvalendosi di strumenti informativi innovativi. Tra questi, spicca il portale regionale LAVORO X TE e l’utilizzo delle potenzialità offerte dai social media.

Con l’obiettivo di rendere più accessibili le opportunità di lavoro nella provincia di Taranto, ARPAL ha implementato una nuova iniziativa: la pubblicazione di un Report Settimanale che raccoglie le offerte di lavoro attive sul portale LAVORO X TE. Questo report, dimostrato efficace da esperienze analoghe in altre province pugliesi, si propone di essere un valido strumento per chi è alla ricerca di nuove opportunità professionali.

L’Ufficio Coordinamento e Servizi per l’impiego dell’Ambito di Taranto di ARPAL ha preparato il 1^ Report delle Offerte di Lavoro attive della provincia di Taranto, divise per settore. Questo report, pubblicato quotidianamente sul portale lavoroperte.regione.puglia.it e condiviso sulla pagina Facebook “Centri impiego Taranto e provincia”, è disponibile al download tramite il link: 👉 https://bit.ly/3NSwJWH.

Si chiede, pertanto, la disponibilità a ospitare un annuncio periodico che conterrà il Report settimanale delle offerte di lavoro. Questa iniziativa mira a offrire il miglior servizio possibile alla collettività e contribuire alla crescita del territorio.

È importante sottolineare che le candidature alle offerte devono essere effettuate ESCLUSIVAMENTE sul portale “Lavoro per te” tramite Spid. L’assistenza è disponibile presso gli sportelli dei Centri per l’Impiego durante gli orari di apertura al pubblico.

Inoltre, si informa il pubblico che, attualmente, gli uffici della sede di Taranto sono raggiungibili ESCLUSIVAMENTE via e-mail. A causa dell’emergenza sanitaria in corso, l’erogazione dei servizi all’utenza è garantita in modalità remota.

L’ARPAL invita dunque la comunità a usufruire di questo nuovo servizio, auspicando che possa rappresentare un valido supporto nella ricerca di opportunità lavorative e contribuire al dinamismo economico della provincia di Taranto