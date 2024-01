Il viaggio nel Paese delle Meraviglie con Alice ammalia il Teatro Team di Bari Alice nel Paese delle Meraviglie è certo uno dei grandi capolavori del repertorio fiabesco di tutti i tempi; ma è anche molto più di questo. Ha tutte le peripezie, i personaggi, la velocità d’azione della fiaba, di cui conserva l’incanto e la sorpresa.

Uno dei musical più noti e di respiro internazionale, Alice nel Paese delle Meraviglie, la beniamina di Lewis Carroll, diventato un classico adorato da una generazione dopo l’altra, protagonista del musical tutto italiano andato in scena il giorno dell’Epifania al Teatro Team in Bari, grazie all’organizzazione e gestione di Aurora Eventi, che ospita i migliori artisti italiani ed internazionali provenienti da tutto il mondo.

Uno dei capisaldi della letteratura fantasy che ha influenzato centinaia di altri libri, film e spettacoli teatrali, e alcuni dei suoi personaggi o episodi, è stato riproposto in una versione nuova.

I personaggi leggendari, il Cappellaio Matto, Bianconiglio, la Regina di Cuori e tanti altri performer, hanno fatto rivivere le emozioni di questa bellissima storia, messa in scena dalla toscana Compagnia delle Formiche, diretto da Andrea Cecchi che ne ha curato anche i testi insieme ad Alessio Fusi, le coreografie di Caterina Pini, le musiche di Lapo Ignesti ed Elisa Bisceglia. A rendere ancora più suggestiva la rappresentazione, le spettacoli scenografie di Gabriele Moreschi e oltre quaranta vivaci costumi, tutti cuciti a mano.

La storia di Alice, una ragazzina curiosa che attraverso la tana del coniglio arriva in un mondo bizzarro, popolato da strane ma affascinanti creature antropomorfe che parlano, e battagliere carte da gioco, il Cappellaio Matto, la Lepre Marzolina, la Regina di Cuori, che mettono in discussione tutte le azioni di Alice e quello che la ragazzina dice, commettendo loro stessi stramberie e atti senza nesso logico.

Le cose si complicano per la piccola, quando, entrando in un giardino trova il Regno di Cuori, la cui regina minaccia in continuazione di far decapitare i suoi sudditi per questa o quella mancanza, cosa che in realtà non accade mai. La povera Alice si ritrova anche come testimone in un assurdo processo, in cui si cerca il colpevole di uno strano furto: le crostate di ciliegie preparate dalla Regina sono sparite! Chi le ha rubate?

Una storia che ha avuto una popolarità duratura, conquistando il cuore di adulti e bambini di tutte le età.

Il musical ha incantato il numerosissimo pubblico, entusiasta per la eccellente performance degli attori, ha applaudito clamorosamente a scena aperta.

Lo spettacolo ha suscitato calorosi consensi ed applausi nel pubblico quasi sempre trasportato in un’ atmosfera magica ma nel contempo di grande impatto con la tematica proposta, tematica consona alla riflessione e alla meditazione sulle principali tappe del percorso di vita di ognuno di noi, reso ancora più coinvolgente dalle bellissime coreografie.

15 performer hanno danzato e cantato, i gemelli irruenti, le carte da gioco che sembrano un vero e proprio mazzo, fiori colorati, funghetti, e una rabbiosa Regina di Cuori, che ha promesso di far volare teste.

Una ragazza Alice che si ritrova a dover crescere in fretta e a doversi adattare alle leggi che governano lo strano universo in cui è stata catapultata, cosa che le sembra alquanto difficile, se non impossibile. Alice tenta in ogni modo di adattarsi alla società in cui si trova, tenta di socializzare con i suoi abitanti, ma tutto le risulta assolutamente improbabile.

Alice prova ad affermarsi per quella che è, e a reclamare la propria identità, ma ogni tentativo fallisce miseramente. La ragazzina, in realtà, si rifiuta di crescere e diventare adulta: il suo corpo si ingrandisce e si rimpicciolisce a seconda di quello che beve e mangia e a un certo punto è lei stessa che ne assume il controllo, adattandolo a seconda delle situazioni.

Vivendo la sua favola, crescerà di nuovo, ma non sarà più la stessa. Insieme a lei, gli spettatori di tutte le età hanno scoperto e riscoperto l’inesauribile mutevolezza delle cose. Di episodio in episodio, in una continua metamorfosi.

La storia ha offerto uno spettacolo colmo di sorprese ed emozioni, catapultando lo spettatore in uno spettacolo scatenato tra giochi di luci, balli, energia.

La differenza tra realtà e apparenza, catapultata in mondo senza senso, in cui nulla è come sembra!

È un musical che ci accompagna in un viaggio intimo, e invita a godersi ogni istante della vita, senza sprecarne neanche uno. A non aver paura dei cambiamenti e del tempo che passa. A essere buoni, generosi e anche un po’ folli. Per accorgersi che Il Paese delle Meraviglie non è poi così distante, se si inseguono liberamente sogni e desideri.

Un cast di eccezionali performer hanno fatto rivivere a grandi e bambini le emozioni e le continue sorprese che solo il Paese delle Meraviglie sa regalare!

Le straordinarie musiche, i meravigliosi costumi e le spettacolari scenografie hanno fatto da cornice ad uno spettacolo indimenticabile!