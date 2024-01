EZIOLINO CAPUANO HA UN GRANDE CUORE

Il Taranto Football Club è un battito costante nel petto di una città che a volte sembra avere l’elettrocardiogramma quasi piatto. Negli ultimi decenni la squadra di calcio cittadina ha galleggiato nelle serie inferiori, ma il cuore dei tifosi ha continuato a battere. Un battito lento e flevile che si è tradotto in anni di poche presenze di tifosi allo stadio, fino a culminare nella diserzione degli ultras della scorsa stagione (2022/2023). Ora una nuova adrenalina è tornata a far battere forte il vecchio cuore rossoblù, ed è il mister/totem Eziolino Capuano! Nonostante le voci sulla chiusura dello Iacovone per i lavori di ristrutturazione e il grave episodio dell’incendio dei rotoli, il tifo sembra essere tornato forte come non lo era da diversi anni. Non mi avventuro in commenti tecnici per cui non ho la competenza sportiva, ma voglio raccontare tre momenti di grande umanità che rivelano il lato umano di mister Capuano oltre i meme.

NEL CARCERE MINORILE PER ALLENARE I RAGAZZI RECLUSI

“Sono stato tre giorni rinchiuso nel carcere minorile per allenare quei ragazzi, e l’ho fatto con una passione incredibile… quando sono andato via ho pianto… non l’ho fatto per Taranto, ma perché è un mio modo di essere”. Questa clip è stata pubblicata nel gruppo Facebook ” Eziolino Capuano (in ognuno di noi non devono albergare nefantezze)”, che raccoglie una quantità enorme di contenuti riguardanti l’allenatore. In queste sue parole è chiara la sua spiccata sensibilità per i più piccoli, soprattutto quando vivono in contesti difficili, come i “bambini” di un carcere minorile, come li ha chiamati.

LA VISITA A CASA DEL DETENUTO AGLI ARRESTI DOMICILIARI

“Con immensa gioia illimitata e senza voli pindarici oggi ho avuto l’onore di conoscere di persona non un mister ma un maestro di vita un padre di famiglia una persona per bene…

Siccome non posso scendere per delle restrizioni il grande mister con la sua immensa bontà è venuto direttamente a casa mia a trovarmi”. Con queste parole un giovane detenuto agli arresti domiciliari presenta la sua foto col Totem, pubblicata sempre nel suddetto gruppo Facebook. Molti commenti sotto al post ironizzano sul rischio, corso dal giovane fan di Capuano, di essere portato in carcere per aver violato le regole degli arresti domiciliari e sul grande coraggio da lui mostrato nel pubblicare la foto.

I SALUTI COL CANE MACCHIONE

Eziolino Capuano ha a cuore le persone, e anche gli animali! Infatti in un suo video diventato virale sui social manda un saluto a tutti i suoi sostenitori insieme al suo cane Macchione, ” tifoso del Taranto, quando il Taranto vince Macchione è contento”.

Mister Capuano sta dimostrando di essere la vera guida del Taranto F.C. e lo sta facendo anche grazie alle sue grandissime capacità comunicative con cui riesce a far arrivare alla gente il suo indiscutibile valore umano.