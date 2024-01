Bari – nasce il bosco urbano dedicato alle vittime del Covid

Bari Japigia in via Caldarola nasce il bosco urbano in memoria delle circa 500 vittime del Covid

Ieri è stato il primo giorno di una trasformazione significativa lungo via Caldarola a Bari: sono iniziati i lavori di piantumazione che daranno vita a un bosco urbano dedicato alla memoria delle vittime del Covid-19. Questo spazio vuoto e grigio si prepara a diventare un polmone verde, un luogo di ricordo e contemplazione, un omaggio tangibile a circa 500 cittadini baresi che non sono più con noi a causa della pandemia.

Saranno oltre 900 alberi a dare forma a questo luogo speciale. I lavori di piantumazione proseguiranno nelle prossime settimane. L’idea, quindi, è quella di rinverdire le fasce laterali e creare le condizioni per migliorare questo piccolo ecosistema urbano, piantando essenze che possano tutelare la biodiversità e rendere quel pezzo del quartiere più sostenibile. L’apertura di questo bosco è anche un invito a tutti a condividere le storie di coloro che non sono più con noi, mantenendo viva la loro memoria in un abbraccio verde come quello che avvolgerà la città di Bari.