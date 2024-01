Museo MarTa di Taranto – gli incontri del 5 e 6 gennaio

Il 5 e 6 gennaio i festeggiamenti dell’Epifania al Museo Archeologico Nazionale MarTA di Taranto

Il Museo Archeologico Nazionale MarTA di Taranto si prepara ad accogliere un affascinante evento in occasione dell’Epifania. Le celebrazioni, programmate per il 5 e 6 gennaio, promettono un tuffo nell’antichità attraverso itinerari interattivi e attività coinvolgenti.

Gli ospiti di oggi alle 17.00 avranno l’opportunità di prenotare, per partecipare a un percorso esplorativo, immerso nei giochi che intrattenevano i bambini greci e romani, poppatoi, crotali, sonagli e bambole. Questo itinerario offre un’esperienza educativa e divertente, gettando uno sguardo nell’infanzia dell’antichità.

Tuttavia, il momento clou di questo evento sarà la “Tombola Mitologica” prevista per le 11.00 del 6 gennaio. Questa avvincente esperienza è dedicata ai giovani dai 6 ai 12 anni, offrendo loro l’opportunità di immergersi nei miti e negli eventi epici che hanno caratterizzato quelle antiche civiltà.

La Tombola Mitologica non sarà solo un gioco, ma un viaggio nella storia e nella mitologia, consentendo ai bambini di esplorare mondi fantastici e avvincenti. Sarà un’occasione straordinaria per apprendere mentre si divertono, unendo passione per il gioco e per la conoscenza.

I partecipanti potranno vivere l’emozione di scoprire racconti antichi e leggende, tramandate attraverso i secoli, unendo l’educazione al divertimento in un contesto che favorisce la comprensione e l’interesse verso la cultura del passato.