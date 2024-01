SpeleoBefana a Statte: magia e tradizione si incontrano

La SpeleoBefana a Statte rappresenta una fusione unica di avventura e tradizione. Il Comune di Statte celebra quest’anno un momento significativo, ricordando i trent’anni dalla sua Autonomia Amministrativa. Questo evento, che si svolgerà venerdì 5 Gennaio, dalle 19:00, è atteso con entusiasmo sia dai bambini sia dagli adulti.

La scelta del Municipio di Statte come luogo per la calata acrobatica della Befana non è casuale. Deborah Artuso, Presidente del Consiglio Comunale di Statte con delega alle attività culturali, sottolinea l’importanza di questo evento nella storia locale. I bambini, protagonisti principali della festa, avranno l’opportunità di connettersi con la storia e i simboli del loro Comune.

La SpeleoBefana è un appuntamento tradizionale che arricchisce il calendario degli eventi natalizi a Statte. Franco Andrioli, Sindaco di Statte, evidenzia l’importanza di questa festa non solo per i bambini, ma anche per l’intera comunità. L’evento, che si svolge grazie all’organizzazione del gruppo speleo Statte e al suo presidente Mimmo Gentile, è diventato un punto di riferimento per l’intera provincia ionica.

Durante l’evento, i bambini riceveranno calze e dolciumi, in un gesto che rievoca la magia e l’innocenza delle tradizioni natalizie. L’evento simboleggia un momento di gioia e condivisione, riunendo famiglie e amici in una serata di festa e allegria.

L’evento gode del patrocinio del Comune di Statte e dell’Unione dei Comuni Crispiano, Statte Massafra, dimostrando un forte legame con la cultura e le tradizioni locali.

In conclusione, la SpeleoBefana a Statte non è solo un evento, ma un simbolo di comunità, tradizione e storia. È un’occasione per celebrare insieme, ricordando il passato e guardando al futuro con speranza e entusiasmo.