Generosità in festa: la calza sospesa arriva a Foggia

In occasione dell’Epifania, Foggia si veste di generosità con “La Calza Sospesa a Foggia”, una iniziativa che riscalderebbe il cuore di chiunque. Questo atto di solidarietà si terrà il 6 gennaio 2024 presso il mercato contadino di Campagna Amica in via Mons. Lenotti 61, simboleggiando un ponte tra la tradizione e la modernità.

La Calza Sospesa a Foggia non è solo un evento, ma un movimento che incarna lo spirito di comunità e di aiuto reciproco. I prodotti della terra, donati generosamente da agricoltori e consumatori, saranno devoluti alla Casa della Carità di Cerignola. Frutta, verdura, formaggi, salumi, e ogni altro genere alimentare di qualità e a km zero, arricchiranno questa calza simbolica, riflettendo l’essenza del Made in Italy.

Ma La Calza Sospesa a Foggia è molto più di un semplice scambio di beni. È un’espressione tangibile di solidarietà, un modello di generosità che riecheggia l’usanza del “caffè sospeso”, dove si lascia un caffè pagato per il cliente successivo. In questo caso, il caffè si trasforma in cibo di qualità, un dono per chi ne ha più bisogno.

Coldiretti, l’organizzatore dietro La Calza Sospesa a Foggia, ha reso queste iniziative di solidarietà un pilastro costante delle loro attività. Questa è una risposta diretta alle crescenti difficoltà economiche, in particolare in Puglia, dove le famiglie in povertà relativa sono raddoppiate a causa dell’inflazione e della speculazione.

In conclusione, La Calza Sospesa a Foggia non è solo un evento dell’Epifania. È un simbolo di come la comunità può unirsi per fare la differenza nella vita di chi è meno fortunato. È un promemoria che, anche nei momenti più bui, c’è sempre spazio per la generosità e la speranza.