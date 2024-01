Non c’è pace per l’aeroporto del “grande Salento”.

I 9 consiglieri regionali di centro-destra delle tre province meridionali della Puglia, sono fermamente intenzionati a chiedere al presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, una data in cui tenere un incontro in Commissione Trasporti regionale volto a comprendere cosa l’ente stia facendo, concretamente, per supportare e sostenere, a parità con l’aeroporto di Bari-Palese, lo scalo salentino di Brindisi.

Tenendo presente che la richiesta di un colloqui con le stesse finalità era stata avanzata a partire dal mese di aprile dal consigliere regionale di “Regione Salento” Paolo Pagliaro, e che l’appuntamento, fissato per il 16 ottobre 2023, era poi saltato causa indisponibilità del presidente Vasile, i consiglieri in un comunicato ufficiale riepilogano tutti i nodi irrisolti dell’aeroporto brindisino, che serve un bacino che comprende le province di Lecce e Brindisi e parte di quella di Taranto:

spazi inadeguati per la sosta passeggeri, scomodità nel raggiungere a piedi, anche sotto il cattivo tempo, gli aerei. Servizi interni scadenti, a partire da quelli igienici. Scarsità di parcheggi interni, a dispetto degli impegni presi nel 2022 per porvi rimedio. Carenza di mezzi di collegamento pubblici con l’aeroporto e sfasatura degli orari delle tratte dei bus rispetto agli orari di partenza di alcuni voli. Ultimo, fuorché in ordine di importanza, dove invece ha forse il primato, il fatto che da Brindisi partano un terzo dei voli complessivi che partono da Bari, con tariffe più alte e orari non soddisfacenti, anche e soprattutto rispetto alla destinazioni Roma e Milano.

Si ricorderà a questo proposito come quando lo scorso anno fu avanzata da Ita Airways proposta del taglio di un volo di collegamento fra Brindisi e Milano il lunedì mattina, Camera di Commercio ed imprenditori salentini, oltre che rappresentanti degli enti locali, siano quasi insorti, portando l’azienda a tornare sui suoi passi. Tuttavia è di questi giorni la notizia della possibile cancellazione di un altro volo strategico col capoluogo lombardo.