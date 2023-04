Aeroporti pugliesi primi bike friendly d’Italia MIMOSA il progetto finanziato dal programma Interreg V-A Italia Croazia, con la partecipazione attiva del Dipartimento Mobilità della Regione Puglia, si propose di migliorare e diversificare l’offerta del trasporto transfrontaliero dei passeggeri nell’intera area del programma attraverso soluzioni multimodali e strumenti innovativi e intelligenti, migliorare l’accessibilità, sostenere modalità di trasporto a bassa emissione di carbonio per contribuire alla riduzione dell’impatto ambientale generato dai trasporti nel 2022.

Le attività di progetto che hanno visto impegnati tutti i partner, la Regione Puglia, capitalizzando i risultati già ottenuti con precedenti progetti Interreg su ciclabilità e intermodalità sostenibile (CYRONMED, CiELo e INTERMODAL), e il proprio coinvolgimento attivo nella progettazione e realizzazione della Ciclovia Adriatica che trova, sul lato croato, il percorso EuroVelo 8 (Ciclovia Mediterranea), si propose di focalizzare l’attenzione e le azioni su:

elaborazione di un documento transfrontaliero (position paper) su accessibilità di stazioni, porti, aeroporti dei passeggeri/turisti con bici al seguito;

predisposizione di un protocollo di intesa con tutti i soggetti interessati, per inserire misure a favore dell’intermodalità con le bici, negli strumenti di pianificazione e programmazione;

elaborazione di un vademecum (guidelines) delle migliori buone pratiche a livello internazionale di infrastrutture e servizi per il trasporto integrato bici e trasporti pubblici e collettivi;

realizzazione, d’intesa con Aeroporti di Puglia, di soluzioni a favore dei cicloturisti, in partenza e in arrivo negli scali di Bari e Brindisi, con misure per facilitare l’accessibilità e l’assistenza tecnica mediante specifiche aree attrezzate per smontaggio/rimontaggio biciclette (azione pilota).

Sarà a disposizione dei viaggiatori con bici al seguito, la prima postazione attrezzata per il montaggio e lo smontaggio delle biciclette nell’aeroporto di Brindisi tra pochi giorni. Anche la postazione realizzata nell’aeroporto di Bari sarà pronta tra qualche giorno. L’iniziativa renderà gli aeroporti pugliesi di Brindisi e Bari i primi bike friendly d’Italia.

Aeroporti pugliesi primi bike friendly d’Italia

«La Puglia è sempre più attenta alla mobilità ciclistica – ha dichiarato l’assessore ai Trasporti e alla Mobilità Sostenibile, Anita Maurodinoia -. Ringrazio Aeroporti di Puglia per aver sposato il progetto e aver reso accessibili i due aeroporti ai cicloturisti in arrivo e in partenza. In questo modo promuoveremo l’intermodalità bici-aereo e la Puglia potrà diventare più attrattiva per quelle forme di turismo lento e sostenibile oggi molto apprezzate. Come individuato nel Piano regionale della Mobilità Ciclistica, approvato dalla Giunta in settimana, la nostra regione ha da offrire 16 ciclovie di grandissimo interesse. I tracciati messi a punto dal gruppo di lavoro coordinato dall’Asset permetteranno, infatti, di valorizzare ogni provincia e il ricco patrimonio naturalistico e storico-culturale che la Puglia può offrire»