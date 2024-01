Fasano – sfilata dei Re Magi

L’evento “Luci di Natale a Fasano: The World of Animals” e la sfilata dei Re Magi il giorno dell’Epifania

Fasano – Il giorno dell’Epifania dalle 10.30 i Re Magi passeranno per il centro storico, concludendo la sfilata d’avanti la Chiesa Matrice. Distribuiranno ai bambini peluche a forma di animali e segnalibri con storie e frasi dedicate agli animali.

L’evento “Luci di Natale a Fasano: The World of Animals”

L’evento è stato organizzato per celebrare i 50 anni del più grande parco zoologico d’Italia e secondo in Europa – lo “Zoosafari”. Il progetto The World of Animals” è stato promosso dal comune di Fasano e realizzato da Euforica APS e Paulicelli Srl SB, in collaborazione con il Ministero del Turismo e la Regione Puglia, la sezione pugliese dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti.

In occasione della feste il centro storico è stato illuminato con installazioni uniche e sculture a tema animali. Si potranno visitare gratuitamente fino al 13 febbraio. La programmazione degli eventi di circa 6 mesi, comprende incontri culturali e artistici, progetti didattici e una conferenza-studio.

Lo Zoosafari di Fasano è stato inaugurato il 25 luglio 1973, nato dal sogno di Gianmatteo Colucci, fasanese amante della natura e degli animali, e progettato insieme al documentarista RAI, Angelo Lombardi. Il parco zoologico è diventato gradualmente un importante polo di conservazione, tutela e studio degli animali che, a oggi, vanta più di 100 ricerche effettuate con università e centri di ricerca internazionali, 23 differenti programmi scientifici, 26 tra collaborazioni e partecipazioni dirette in studi europei e mondiali per le specie rare ospitate. Oggi lo ZooSafari di Fasano è il più esteso parco faunistico in Italia, secondo in Europa e uno dei più apprezzati per la varietà di animali ospitati e di habitat rappresentati nei 140 ettari di superficie. Il parco è composto da più sezioni che permettono di differenziare le esperienze rendendole accessibili per i visitatori, senza creare disagio agli animali.