Incidente mortale sulla Statale 16: Tragedia in tangenziale

Una drammatica fatalità ha colpito la tangenziale di Bari oggi, quando un uomo di 50 anni ha perso la vita in seguito a un tragico incidente stradale.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe abbandonato il suo veicolo dopo essere stato coinvolto in un tamponamento, solo per essere tragicamente travolto da un camion che stava procedendo lungo la tangenziale in direzione Sud, tra le uscite San Paolo e Stanic.

L’incidente ha causato ulteriori feriti, almeno due, che sono stati prontamente trasportati in ospedale con codice giallo, indicando traumi non vitali ma comunque gravi a gambe, spalla e bacino.

Le autorità locali, tra cui il 118 e la polizia locale di Bari, sono intervenute immediatamente sulla scena per gestire la situazione.

Attualmente, la tangenziale è stata chiusa al traffico, generando code e rallentamenti significativi. Il personale di emergenza sta lavorando per soccorrere i feriti e ripristinare la viabilità nella zona. Nel frattempo, il traffico è stato deviato su percorsi alternativi al fine di minimizzare ulteriori disagi per i conducenti.