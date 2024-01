Gioventù sconsiderata: fanno esplodere un bagno chimico a Torremaggiore

La Gioventù Sconsiderata a Torremaggiore ha trasformato la festa di Capodanno in un evento di pura distruzione. In Piazza Incoronazione, un gruppo di giovani ha deliberatamente fatto esplodere un bagno chimico, creando non solo un grave danno materiale ma anche sollevando preoccupazioni sulla sicurezza pubblica.

