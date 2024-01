Colpo audace al Matchpoint: arresto a Barletta per rapina armata

Arresto a Barletta per rapina armata – un termine che ha recentemente dominato le notizie locali, grazie al lavoro eccellente degli agenti del Commissariato di Barletta e della Procura di Trani. In un’azione coordinata, hanno messo fine alle attività criminali di un individuo responsabile di un atto audace e spaventoso.

L’incidente, che ha scosso la comunità locale, si è svolto in un centro scommesse denominato “Matchpoint”. Il rapinatore, travisato con una T-shirt rossa, un capellino nero e una stoffa bianca, ha minacciato una dipendente con una pistola, esigendo l’accesso al locale. Le sue parole, “Apri la porta o ti sparo, questa è una rapina non sto scherzando”, hanno creato un’atmosfera di terrore e tensione.

In un momento di coraggio, la vittima ha approfittato di un attimo di distrazione del rapinatore per fuggire, chiedendo aiuto. Questo gesto di coraggio ha fornito agli agenti un punto di partenza cruciale per le loro indagini.

Gli sforzi investigativi hanno portato all’identificazione di un uomo di 42 anni di Barletta, con precedenti specifici. La sua pericolosità sociale e il suo passato criminale hanno portato alla richiesta di una misura cautelare, culminata nel suo arresto. L’uomo è ora detenuto presso la Casa Circondariale di Trani, accusato di rapina a mano armata e ricettazione, avendo trovato anche un’auto di provenienza furtiva.

L’arresto a Barletta per rapina armata ha evidenziato non solo la pericolosità di certi elementi criminali nella società, ma anche l’efficienza e la dedizione delle forze dell’ordine locali. Questo caso serve come un promemoria del rischio che corrono coloro che lavorano in luoghi pubblici e dell’importanza della sicurezza e della vigilanza.