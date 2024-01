Tragico inizio di anno, donna perde la vita dopo incidente

La notte di Capodanno è stata funestata da una tragica tragedia della strada che ha portato alla perdita di una vita. Una donna di 75 anni ha perso la vita in seguito a un terribile incidente avvenuto sulla provinciale che collega Ceglie Messapica a Martina Franca, nella provincia di Taranto, nei pressi di Ceglie.

Secondo quanto emerso, un violento scontro frontale ha coinvolto una Citroen C3 con a bordo una famiglia di Martina Franca e una Fiat Bravo con il solo conducente a bordo. Le circostanze esatte dell’incidente sono ancora da accertare.Purtroppo, l’impatto ha avuto esiti fatali per la donna di 75 anni, passeggera della Citroen C3.

Gli altri tre occupanti della stessa auto e il conducente della Fiat Bravo sono stati prontamente trasportati in ospedale. Attualmente, non sono ancora note le loro condizioni di salute.Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi, mentre i carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni hanno provveduto a rilevare la dinamica del sinistro. Un triste inizio d’anno per la comunità locale, che ora attende ulteriori sviluppi sull’indagine in corso.