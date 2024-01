Rinnovamento urbano a San Giorgio Ionico: Opere pubbliche per un futuro sicuro e memoriale

Il vicesindaco di San Giorgio Ionico e Assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Tripaldi, ha annunciato importanti sviluppi nell’ambito delle opere pubbliche, confermando il via libera a progetti chiave per il benessere della comunità.

Con delibera di giunta n. 163, datata 28 dicembre 2023, è stato approvato il progetto esecutivo per lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità comunale. L’iniziativa, necessaria per il miglioramento delle infrastrutture viarie, coinvolgerà molte strade, tra cui la cruciale Via Cipriani. L’importo complessivo di 470.000 euro riflette l’attenzione dedicata a garantire una rete stradale efficiente e sicura per tutti i cittadini.

Sempre nell’ambito dei lavori pubblici, con delibera di giunta n.165, è stato approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione (D.I.P.) per la realizzazione di opere di urbanizzazione all’interno dell’area di ampliamento del cimitero comunale. Questa iniziativa mira a ottimizzare la viabilità interna all’area del cimitero, considerando aspetti cruciali come il deflusso delle acque meteoriche, il verde, l’illuminazione e elementi decorativi.

L’importo iniziale del progetto si attesta a 225.171,46 euro, evidenziando l’impegno per migliorare la fruizione sicura dell’area da parte dei visitatori.Infine, con la delibera di giunta n.166, è stata approvata la realizzazione di un monumento commemorativo dedicato ai caduti e dispersi di tutte le guerre. Questo monumento, posizionato all’ingresso del Comune di San Giorgio Ionico, rappresenterà simbolicamente le tre forze armate nazionali, con la presenza di un simulacro di semiala del velivolo MB339 dell’Aeronautica Militare, una mitragliatrice dell’Esercito e un’ancora della Marina Militare.

Il vicesindaco Tripaldi ha sottolineato l’importanza di tali iniziative nel migliorare e potenziare le opere pubbliche del paese. Concludendo, ha affermato che queste opere non solo daranno maggiore visibilità e fruibilità al territorio ma contribuiranno anche a consolidare il legame della comunità con la propria storia e memoria. Con costante impegno, la cittadinanza guarda fiduciosa al futuro, sicura che queste opere avranno un impatto significativo sulla qualità della vita locale.