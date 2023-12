Strade assetate di sangue | Terrificante schianto sulla Statale: 1 morto e sette feriti (aggiornamento)

La fine dell’anno si è rivelata drammatica per la Bat, con un incidente mortale che ha scosso la comunità locale. Poco fa, sulla strada che collega Barletta a Canosa, precisamente all’altezza del casello dell’autostrada, si è verificato un tragico incidente stradale.

Il bilancio devastante conta una vittima e sette feriti, rendendo la situazione estremamente grave. Attualmente, quattro mezzi di soccorso sono attivamente impegnati sul luogo dell’incidente, lavorando senza sosta per prestare assistenza alle vittime coinvolte.

In risposta all’emergenza, le forze dell’ordine sono intervenute prontamente, con la presenza della polizia locale che coordina gli sforzi sul terreno. La scena dell’incidente è stata messa in sicurezza per consentire alle squadre di soccorso di operare nel modo più efficace possibile.

Al momento, le cause dell’incidente non sono chiare e sono oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. Gli sforzi sono concentrati non solo sulla gestione delle conseguenze immediate, ma anche sulla comprensione di cosa abbia scatenato questo tragico evento.

IMMAGINE DI REPERTORIO