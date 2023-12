Sicurezza a Taranto: Carabinieri agiscono contro la vendita illegale di fuochi pirotecnici, denunciati

Nella città di Taranto, i Carabinieri del Comando Provinciale hanno intensificato la loro attività per garantire la “Sicurezza a Taranto” durante le festività natalizie. L’obiettivo primario è stato quello di prevenire e contrastare la vendita e l’uso di fuochi pirotecnici illegali.

I militari dell’Arma hanno messo in atto una serie di controlli specifici, volti a rintracciare e sequestrare artifizi pirotecnici detenuti illegalmente. Parallelamente, hanno aumentato la loro presenza sul territorio per offrire maggiore sicurezza in un periodo dell’anno dedicato allo shopping e al tempo libero.

Un episodio di particolare rilievo si è verificato a Statte, dove un giovane, maneggiando petardi artigianali, ha subito gravi lesioni. I Carabinieri, in un’indagine lampo, sono riusciti a risalire alla persona che aveva venduto tali ordigni artigianali al giovane, procedendo alla sua denuncia.

In un’operazione parallela, i Carabinieri di Castellaneta hanno effettuato un sequestro significativo in un negozio locale, dove sono stati trovati più di 7 kg di fuochi pirotecnici venduti senza licenza. Il titolare è stato denunciato per detenzione abusiva di materiale esplodente.

Queste operazioni rientrano nell’impegno dei Carabinieri di Taranto per la “Sicurezza a Taranto”. Le azioni mirate dimostrano l’importanza attribuita alla legalità e alla sicurezza dei cittadini, in particolare durante le festività.

È importante ricordare che tutti gli indagati godono della presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, un principio fondamentale del nostro sistema giuridico.

L’operazione “Sicurezza a Taranto” evidenzia il costante lavoro dei Carabinieri nella lotta contro la vendita e l’uso illecito di fuochi pirotecnici, un passo importante verso la tutela della sicurezza pubblica durante le festività.