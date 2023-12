Mesagne in prima linea: rivoluzione nei servizi per oncologia e autismo

Mesagne si afferma come leader nell’assistenza sanitaria e sociale con l’introduzione di servizi innovativi per oncologia e autismo. Il bilancio di previsione 2024-2026 del Consorzio AtsBr4 riflette un impegno notevole verso il miglioramento della qualità della vita nella comunità.

L’adozione di servizi innovativi per oncologia e autismo a Mesagne è emblematica dell’approccio progressista del Consorzio. Il presidente Antonio Calabrese ha messo in evidenza i progressi fatti nel 2023, con un focus particolare sul rafforzamento dei servizi esistenti e sull’introduzione di iniziative mirate a sostenere le fasce più vulnerabili della popolazione.

Questi nuovi servizi a Mesagne includono la realizzazione di centri specializzati e progetti all’avanguardia come Pippi 11 Pnrr e L’Adi Pnrr, essenziali per supportare minori ed anziani. Questi progetti non solo forniscono assistenza diretta, ma fungono anche da catalizzatori per il contrasto alla povertà e l’inclusione sociale.

L’efficacia di questi servizi è frutto della sinergia tra i Comuni consorziati e dimostra l’importanza di una collaborazione strutturata. Questo modello di gestione, incentrato sul benessere sociale, pone Mesagne e il Consorzio AtsBr4 come punti di riferimento nel settore dell’assistenza.

L’introduzione di servizi innovativi per oncologia e autismo a Mesagne segna un momento storico nell’assistenza sociale. Con il suo bilancio orientato verso l’innovazione e la collaborazione, il Consorzio AtsBr4 si conferma come leader nel miglioramento della vita sociale e sanitaria.