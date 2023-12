Massiccio sequestro di giochi pirotecnici a Brindisi: tre denunce

Massiccio sequestro di giochi pirotecnici a Brindisi – In una singola giornata, la polizia di Brindisi ha effettuato un significativo sequestro di giochi pirotecnici illegali, totalizzando oltre cinque quintali di materiali pericolosi. Questa operazione si inserisce in un contesto di maggiore vigilanza sul territorio, specialmente in vista dei festeggiamenti di Capodanno.

Nel dettaglio, i controlli intensificati, guidati dal questore di Brindisi, hanno portato al rinvenimento di 520 chili di materiale pirotecnico illegale. Il massiccio sequestro di giochi pirotecnici ha coinvolto tre cittadini brindisini, denunciati per detenzione illegale.

Il primo caso riguarda un giovane, già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di candelotti esplosivi vietati. In un secondo intervento, le autorità hanno individuato una bancarella illegale con giochi pirotecnici proibiti, portando alla scoperta di ulteriori 170 chili di materiale pericoloso. Infine, in serata, un controllo su un furgone ha rivelato la presenza di altri 350 chili di giochi pirotecnici.

Questi massicci sequestri di giochi pirotecnici sottolineano l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza pubblica. La distruzione dei materiali sequestrati è stata prontamente eseguita da esperti artificieri, come riferito dalla Questura di Brindisi.

I festeggiamenti di Capodanno rappresentano un momento di gioia, ma è fondamentale che vengano celebrati in sicurezza. Queste operazioni sono essenziali per prevenire incidenti e garantire che le festività si svolgano in un ambiente sicuro e controllato.