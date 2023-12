Rapina al supermercato dei Tamburi: un tentativo fallito e un epilogo comico

In tarda serata un singolare episodio ha scosso il quartiere Tamburi, quando un uomo è entrato armato in un supermercato in via Basta, dirigendosi direttamente verso la cassa principale.

Con un’arma in pugno, il rapinatore ha intimato al cassiere di consegnare l’incasso, suscitando paura tra i presenti. Tuttavia, il coraggioso dipendente ha risposto con sangue freddo, consegnando al ladro solo una modesta somma di denaro, sottolineando la mancanza di risorse nella cassa.

Il colpo di scena è arrivato quando il malvivente, visibilmente frustrato, ha tentato una fuga rocambolesca. Salito su una moto, il ladro è caduto malamente poco dopo, aggiungendo un tocco di comicità alla situazione.

Abbandonata la moto, ha proseguito la fuga a piedi, scomparendo rapidamente dalla scena. Le forze dell’ordine sono state tempestivamente allertate e i carabinieri hanno recuperato la moto abbandonata.

Al momento, sono in corso indagini per risalire all’identità dell’autore di questa singolare rapina.I residenti del quartiere Tamburi si sono ritrovati a commentare l’insolito epilogo dell’evento, con alcuni che non hanno potuto fare a meno di sorridere di fronte alla stravagante fuga del rapinatore.

La speranza è che le indagini delle forze dell’ordine portino presto alla cattura di questo inusuale criminale, restituendo un senso di sicurezza alla comunità.