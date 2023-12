446 giovani volontari in Puglia: nuove opportunità con il Servizio Civile

Servizio Civile in Puglia: Nuove Opportunità per 446 Giovani Volontari

Il Servizio Civile in Puglia sta vivendo una fase di espansione e innovazione significativa. Con la recente ammissione dei programmi presentati da Anci Puglia, in collaborazione con altre aggregazioni di Comuni della regione, si apre una nuova pagina per i giovani pugliesi. Questa iniziativa, sotto i programmi “Leonia 2023: le città sostenibili” e “Isidora 2023: le città inclusive”, vede l’impiego di 446 giovani volontari in 58 Comuni.

I progetti di Servizio Civile in Puglia si concentrano su tre aree principali: sociale, ambientale e culturale. Il loro obiettivo è fornire ai giovani l’opportunità di contribuire attivamente al benessere delle loro comunità. Inoltre, vi è una particolare attenzione ai giovani con minori opportunità, garantendo inclusività e accessibilità.

Partecipare al Servizio Civile in Puglia non è solo un impegno verso la comunità, ma rappresenta anche un’occasione unica di crescita personale e professionale. Come afferma la Presidente Fiorenza Pascazio, questa esperienza offre ai giovani la possibilità di sviluppare una cittadinanza attiva, contribuendo significativamente al tessuto sociale e culturale della regione.

Le informazioni dettagliate sui progetti e sui posti disponibili saranno pubblicate sui siti di Anci Puglia e dei Comuni coinvolti. È fondamentale che i giovani interessati seguano le indicazioni per le domande, con scadenza fissata per il 15 febbraio 2024.

Il Servizio Civile in Puglia si dimostra essere un’opportunità imperdibile per i giovani che desiderano fare la differenza nelle loro comunità. Questi programmi non solo offrono esperienze formative, ma contribuiscono anche allo sviluppo sostenibile e inclusivo della regione.