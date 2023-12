Questura di Foggia: calo delittuosità 2023

La Questura di Foggia ha registrato nel 2023 un calo notevole nella delittuosità, con una riduzione significativa di diversi tipi di reati. Questo risultato è frutto di un impegno costante per la sicurezza e l’ordine pubblico, riflettendo l’efficacia delle strategie adottate.

Il confronto tra i dati del 2022 e del 2023 mostra un decremento generale dei reati. In particolare, il reato di omicidio volontario ha visto una riduzione del 43,7%. Anche i reati di rapina e ricettazione hanno registrato una diminuzione rispettivamente del 23,7% e 28,1%. Si nota inoltre una riduzione dei delitti informatici del 23,6%, a testimonianza del Calo Delittuosità Foggia.

Durante l’anno, sono stati effettuati 384 servizi interforze di controllo del territorio nelle aree di maggiore aggregazione giovanile, come la “Piazza Mercato” e “Movida”. Questi servizi hanno contribuito notevolmente alla riduzione dei reati e al miglioramento della sicurezza percepita.

In aggiunta ai controlli generali, sono stati disciplinati circa 200 servizi per garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive. La Questura ha inoltre attuato misure specifiche per le zone “Quartiere Ferrovia”, “Candelaro”, “Carmine Vecchio” e “Centro storico”, riuscendo a diminuire efficacemente i reati in queste aree.

L’Anticrimine ha giocato un ruolo fondamentale attraverso sorveglianze speciali, sequestri preventivi, e altre misure preventive. Queste azioni hanno rinforzato ulteriormente la sicurezza e l’ordine pubblico.

Il bilancio 2023 della Questura di Foggia dimostra un marcato Calo Delittuosità Foggia, segno di una gestione efficace e di un impegno costante verso la sicurezza pubblica. Questi risultati sono un passo avanti verso un futuro più sicuro per i cittadini di Foggia e della Puglia.