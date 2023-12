Ostuni: arresto per resistenza a pubblico ufficiale

Il recente arresto per resistenza a Ostuni ha sottolineato il continuo impegno delle forze dell’ordine nel mantenere l’ordine pubblico. Questa operazione, parte di una strategia più ampia del Comando Provinciale Carabinieri di Brindisi, si è focalizzata su aree di alto interesse, comprese le zone della movida e i dintorni degli istituti scolastici.

Durante l’operazione, i Carabinieri hanno proceduto all’identificazione di numerose persone, alla verifica di diversi esercizi pubblici e al controllo del traffico veicolare. Oltre a garantire il rispetto del codice della strada, questa azione ha migliorato la percezione di sicurezza tra i cittadini.

L’episodio chiave di questo arresto per resistenza a Ostuni è stato l’arresto di un uomo di 40 anni, residente in città, su ordine della Procura della Repubblica di Brindisi. Accusato di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale in febbraio 2022, ora dovrà scontare una pena di 4 mesi e 20 giorni di reclusione. Dopo aver completato le necessarie formalità, è stato posto agli arresti domiciliari, come stabilito dall’Autorità Giudiziaria.

Questa operazione dimostra l’importanza dell’azione preventiva e repressiva dei Carabinieri, specialmente durante periodi di grande affluenza come le festività natalizie. Tali sforzi consolidano il senso di sicurezza e protezione tra i cittadini, evidenziando il ruolo fondamentale delle forze dell’ordine nella protezione della pubblica serenità.