Natale sotto controllo: i NAS di Taranto smascherano panettoni e olio E.V.O.

Vigilanza rafforzata nei giorni festivi rivela frodi su panettoni e olio E.V.O. in provincia di Brindisi.

Mentre le luci di Natale illuminano le strade, i Carabinieri del N.A.S. di Taranto hanno portato alla luce una realtà meno festosa nel territorio di Brindisi. Con un’operazione mirata, hanno scoperto frodi alimentari che coinvolgono due simboli delle festività: i panettoni e l’olio extravergine di oliva (E.V.O.).

I controlli hanno rivelato che alcuni panettoni, spacciati per artigianali, erano in realtà prodotti industriali. Questa pratica ingannevole, oltre a trarre in inganno i consumatori, offusca l’immagine e il valore dei veri prodotti artigianali italiani.

Parallelamente, i NAS hanno identificato lattine di olio E.V.O. contraffatti. Gli esami hanno mostrato che queste lattine contenevano un olio di semi modificato, una truffa non solo economica ma anche un potenziale pericolo per la salute.

Queste frodi su panettoni e olio E.V.O. a Brindisi sottolineano l’importanza della vigilanza e dell’acquisto consapevole durante il periodo natalizio. Le scoperte fatte dai NAS di Taranto sono un monito per i consumatori a prestare attenzione alla qualità e all’origine dei prodotti che portano sulle loro tavole festive.

Le indagini proseguono per assicurare che simili frodi alimentari siano debellate e per portare i responsabili davanti alla giustizia. In un periodo dell’anno caratterizzato da tradizione e convivialità, è fondamentale proteggere l’autenticità e la sicurezza dei prodotti alimentari.