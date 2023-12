Laterza: insolito nascondiglio per droga, arrestato trentunenne

In una svolta sorprendente degli eventi, un arresto a Laterza per droga ha messo in luce un metodo di occultamento alquanto insolito. I Carabinieri della Compagnia di Castellaneta hanno arrestato un trentunenne del posto, trovando cocaina nascosta dentro un ovetto sorpresa.

L’operazione ha preso il via nelle vie del centro storico di Laterza, dove il sospetto è stato intercettato e controllato mentre era alla guida della sua auto. Una perquisizione ha rivelato quattro dosi di cocaina, sapientemente occultate all’interno di un ovetto sorpresa nel vano portaoggetti.

Estendendo il controllo all’abitazione del giovane, i Carabinieri hanno scoperto altri due pacchetti contenenti circa 30 grammi di cocaina, oltre a un bilancino elettronico di precisione e materiali per il confezionamento. La droga sequestrata, se immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare circa 1500 euro.

Questo arresto a Laterza per droga non solo dimostra la continua inventiva dei trafficanti nel nascondere sostanze illecite, ma anche l’impegno inarrestabile delle forze dell’ordine nel contrastare questo fenomeno. Il caso sottolinea la sfida continua nella lotta al traffico di stupefacenti e la necessità di vigilanza costante.

Il giovane arrestato è ora agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio, rispettando la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.