Esercitazione antiterrorismo a Brindisi: Successo nella simulazione di un attacco a bordo di una nave

Ieri, 21 dicembre 2023, si è svolta con successo un’esercitazione complessa finalizzata a valutare gli assetti organizzativi ed operativi in caso di un attacco terroristico con conseguente incendio/esplosione a bordo di una nave ormeggiata nel porto di Brindisi. L’attività, pianificata con attenzione e coordinata dalla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Brindisi, ha coinvolto attivamente il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi e la M/N “IGOUMENITSA” della Società Grimaldi.

L’esercitazione è stata progettata per simulare un attacco terroristico che avrebbe portato a un incendio/esplosione a bordo della nave. Le autorità coinvolte hanno affrontato la simulazione applicando le normali procedure di emergenza previste per affrontare incendi e attacchi alla sicurezza portuale. Tutte le forze disponibili in porto sono state mobilitate per fronteggiare la situazione critica.

Un elemento cruciale dell’esercitazione è stata la verifica della capacità della M/V SAR CP 844 di trasportare i Vigili del Fuoco con i loro equipaggiamenti e la procedura operativa per il loro rapido imbarco a bordo della nave, garantendo così un intervento tempestivo ed efficace.

L’operazione si è conclusa con successo, con lo spegnimento dell’incendio, la messa in sicurezza dell’unità navale coinvolta e la simulata consegna del presunto terrorista alla Polizia di Stato. La collaborazione sinergica tra le diverse forze coinvolte ha dimostrato un alto livello di preparazione e coordinamento, fondamentali per affrontare scenari di emergenza complessi come quelli simulati durante l’esercitazione.

La partecipazione attiva della Società Grimaldi, attraverso l’uso della M/N “IGOUMENITSA”, ha contribuito in modo significativo al realismo dell’esercitazione e ha sottolineato l’importanza della cooperazione tra enti pubblici e privati per garantire la sicurezza in situazioni critiche.

Questa esercitazione rappresenta un ulteriore passo avanti nell’incremento delle capacità di risposta alle minacce terroristiche nel porto di Brindisi, confermando l’impegno delle autorità nel garantire la sicurezza della comunità e delle infrastrutture portuali.