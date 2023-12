Villa Parabita sotto i riflettori: approvato il progetto di riqualificazione a 100.000 Euro

Nella seduta del 21 dicembre , con la delibera n. 161, è stato ufficialmente approvato il progetto esecutivo destinato alla manutenzione e riqualificazione di Villa Parabita di San Giorgio Ionico, uno dei gioielli architettonici della piccola cittadina. L’intervento, dal valore complessivo di 100.000 euro, punta a conferire al luogo una nuova vita attraverso soluzioni innovative e sostenibili.

Il progetto prevede una riqualificazione completa delle aree verdi circostanti, con la sistemazione dei percorsi e la ristrutturazione dei cordoli delimitanti. Un particolare accento è posto sulla scelta di materiali all’avanguardia, con l’installazione di una recinzione in acciaio Corten. Quest’ultimo, noto per le sue straordinarie proprietà strutturali ed estetiche, rappresenta una scelta mirata a coniugare resistenza alla corrosione e forza di trazione. La sua caratteristica principale è l’autoprotezione dalla corrosione elettrochimica, rendendolo ideale per una struttura esposta agli agenti atmosferici.

Un elemento di rilievo nel progetto è l’introduzione di un sistema di illuminazione perimetrale basato su LED, posizionato alla base del cordolo interno. Questa soluzione non solo accrescerà la sicurezza degli spazi, ma darà un tocco moderno ed elegante all’intera area.

Il ripristino del muro perimetrale esterno contribuirà a consolidare la struttura, preservando al contempo il fascino storico di Villa Parabita. L’Assessore ai Lavori Pubblici di San Giorgio Ionico, il Dott. Andrea Tripaldi, ha dichiarato: “Si tratta di un nuovo modo di concepire il decoro urbano. Mentre preserviamo il fascino del luogo, eleviamo Villa Parabita a un nuovo livello di sostenibilità e innovazione”.

In un’ottica di inclusività, valore sempre più centrale nelle politiche urbanistiche attuali, sarà realizzato un accesso dedicato per garantire l’accessibilità a tutti. Questo approccio, che tiene conto delle esigenze di coloro che possono incontrare più difficoltà nell’usufruire degli spazi comuni, riflette un impegno concreto nel rispetto dei diritti di tutti i cittadini e arricchisce la vita dell’intera comunità.

L’investimento in queste opere non rappresenta solo un miglioramento estetico, ma una dimostrazione tangibile dell’attenzione alle esigenze della collettività e dell’impegno verso uno sviluppo urbano sostenibile e inclusivo.